İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 42. İstanbul Film Festivali'ne 2022 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Fransız yazar Annie Ernaux olacak. Ernaux, 13 Nisan’da Fransız Kültür Merkezi’nde 'Super-8 Yılları' filminin katılıp izleyicilerin sorularını cevaplayacak.

HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve 7 Nisan’da gösterimleri başlayan 42. İstanbul Film Festivali ilk 4 gününü geride bıraktı. Ek seanslarla 19 Nisan’a kadar sürecek festival kapsamında yerli ve yabancı birçok filmin gösterimi yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak. Festivalde gösterimlerin yanı sıra özel etkinlikler ve söyleşiler de düzenlenecek.

Nobel ödüllü Annie Ernaux festivale konuk oluyor

Festival konuklarından biri de 2022 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Fransız yazar Annie Ernaux olacak. Ernaux’nun 8 mm hatıra filmlerini bir araya getirerek hazırladığı ve oğlu David Ernaux-Briot ile birlikte yönetmenliğini yaptığı Super-8 Yılları filminin 13 Nisan’da Fransız Kültür Merkezi’ndeki gösterimi, yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek. Gösterimi takiben düzenlenecek soru-cevap bölümünün ardından Ernaux, yayımlanan son kitabını okurlar için imzalayacak.

Panel: Belgesel Filmlerde Kurgu Süreci

Festival kapsamında 15 Nisan Cumartesi saat 14.00’te Sinematek/Sinema Evi’nde Belgesel Filmlerde Kurgu Süreci başlıklı bir panel düzenlenecek. Kurgucular Dayanışması (KUDA) ile beraber gerçekleştirilecek bu iki panelde, festival programında yer alan filmlerin kurgucuları, bu filmlerin kurgusunda yaşadıkları serüvenleri ve film yaratma süreçlerinde kurgucunun rolünü anlatacak. Moderatörlüğünü Çiçek Kahraman'ın yapacağı panele İdil Akkuş, Fırat Yücel, Tuvana Simin Günay, Feyza Kayıkçı konuşmacı olarak katılacak.

Yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek film gösterimleri



Festivalde birçok filmin gösterimi Türkiye’den ve yurtdışından gelen film ekiplerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Gösterim programı https://film.iksv.org/tr/program adresinden incelenebilir.

Festival salonları ve biletleri



Festivalin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Fransız Kültür Merkezi, Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 6 salonda yapılıyor.

Ek seanslar

Festival izleyicisinin yoğun ilgisi üzerine 19 Nisan Salı gününe aşağıdaki gösterimler programa eklendi:

Atlas 1948

16.00 | Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri

19.00 | Suç Bende

Küçük Evren

21.30 | Kızıl Gökyüzü

Kadıköy Sineması

13.30 | Sonsuz Sır

16.00 | Tanrı'nın Yarattıkları

19.00 | Hırçın

21.30 | Pasajlar

City's WAM

19.00 | Saint Omer

21.30 | Ren Altını

ÖNERİLEN VİDEO