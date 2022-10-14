Nobel ödüllü ekonomistten, "gölge bankalar" ve şirket borçları konusunda uyarı

Chicago Üniversite’sinde ekonomi profesörü olan Diamond, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanı Ben Bernanke ve Washington Üniversitesi'nde bankacılık ve finans profesörü olan Philip Dybvig ile Nobel Ekonomi Ödülü’nü paylaştı.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde ödül için düzenlenen basın toplantısında, bu üç ismin ekonomide ve özellikle finansal krizler sırasında bankaların rolü ve finansal piyasaların nasıl düzenleneceğine ilişkin kavrayışın önemli ölçüde gelişmesini sağladığı belirtildi.
Diamond, 2008 krizi dönemiyle günümüzdeki bankacılık sistemi arasında kıyaslamalarda bulunarak, “Bugünkü durum farklı. Çünkü, dünyada finansal sistemin işleyişine dair birçok yasa ve düzenleme 2008’den sonra yürürlüğe girdi. Bankalar, en azından ABD bankaları, sermaye yeterliliği konusunda kriz öncesine göre daha güçlü finansal pozisyondalar.” dedi.
Bankaların mevcut durumuyla ilgili iki kötü noktanın bulunduğunu söyleyen akademisyen, “Bankalar, normalde hazine bonoları ve sendikasyon kredileri için piyasa yapıcısı olarak aksiyon alabilecekleri faaliyetlerin birçoğunu yapmıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.
Bu durumun bankaların bu piyasalarda daha az agresif bir rol oynamasına neden olduğunu belirten Diamond, bu faaliyetlerin bir kısmının gölge bankalara yöneldiğini söyledi.
Diamond’a göre gölge banka ve benzeri yapıdaki kuruluşlar regüle edilmediği için risk oluşturuyor.
Gölge bankacılık sistemi içerisine, bankacılık işlemlerine benzer işlemleri yaptığı halde bankacılık düzenlemelerine tabi olmayan kurumlar giriyor.
Sigorta şirketleri, faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, hedge fonlar, para piyasası fonları, yapılandırılmış yatırım fonları, tüketici finans kurumları ve menkul kıymet şirketleri bu kurumlar içerisine dahil ediliyor.
"REGÜLE EDİLMİŞ SEKTÖRÜ O KADAR GÜÇLÜ HALE GETİRDİK Kİ AŞIRI KREDİLER ÇOK BAŞKA YERLERE GİTTİ"
Şu anda, dünya ekonomisindeki birçok riskin temelde bankalarla aynı hizmeti veren bu kurumlarda bulunduğunu vurgulayan Diamond, bir numaralı risk olarak, finansal risklerin düzenlenmiş sektörün dışına taşınmasını görüyor.
“Düzenlenmiş bankacılık sektörünü küresel finans krizi sonrası o kadar güçlü hale getirdik ki aşırı krediler çok başka yerlere gitti,” diyen Diamond, 2008 krizinde kurumsal finansman sorunu ve şirketlerin temerrüde düşme oranının çok fazla olmadığını söyledi.
Şimdi ise kısa vadeli şirket borçlarının aşırılığına dikkati çeken Diamond, konuşmasına şöyle devam etti:
“2008 krizine neden olan kayıplar, mortgage finansmanı ve konut piyasası çöküşü nedeniyle bankacılık sektörünün içindeydi. Bu dönemdeyse reel sektörün, orta ölçekli ve büyük şirketlerin bilançolarında borçluluk çok fazla. Tabii bu da sonunda bankaların başını belaya sokacak. En son küresel finans krizi bankalarda başladı, bankalarda kaldı. Önümüzdeki kriz, gölge bankalarda ve şirketlerde başlayacak.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!