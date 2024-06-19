Noam Chomsky tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
ABD'li dünyaca ünlü akademisyen ve dilbilimci Noam Chomsky'nin hayatını kaybettiği yönünde iddialara yanıt geldi. Bir süredir Brezilya'da tedavi gördüğü hastane tarafından yapılan açıklamada, 95 yaşındaki Chomsky'nin taburcu edildiği, tedavisinin evinde sürdürüleceği belirtildi.
ABD'li entelektüel ve dilbilimci, dünyaca ünlü akademisyen Noam Chomsky, bir süredir tedavi gördüğü bir süredir tedavi gördüğü Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki hastaneden taburcu edildi.
Noam Chomsky hakkında çıkan 'hayatını kaybetti' haberlerinin ardından Sao Paulo'daki Özel Beneficiencia Portekiz Hastanesinden yapılan açıklamada, Chomsky'nin taburcu edildiği, tedavisinin evinde sürdürüleceği belirtildi.
Dünyaca ünlü dilbilimci 95 yaşındaki Noam Chomsky'nin geçen yıldan bu yana konuşma güçlüğü çektiği ve vücudunun sağ tarafını hareket ettirmekte zorlandığı basına yansımıştı.
Modern dilbiliminin babası olarak kabul edilen Chomsky, Orta Doğu'daki çatışma ve jeopolitik konularda da 100'den fazla kitap yazdı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.