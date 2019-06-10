10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japon otomobil üreticisi Nissan, 10 Haziran 2019 itibariyle Türkiye’deki satış operasyonlarını gerçekleştiren Nissan Otomotiv A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Emre Doğueri’yi atadığını açıkladı.
İstanbul’da görev yapacak olan Doğueri, Nissan’ın Türkiye’deki operasyonlarının yanı sıra, Kuzey Afrika ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden sorumlu olacak.
Emre Doğueri, görevi Sinan Özkök'ten devralırken, Özkök'in ise Hindistan operasyonlarını yürütmek üzere Nissan Başkanlığı’na atandığı açıklandı.Emre Doğueri (solda),Sinan Özkök (sağda)
Otomotiv sektöründe Türkiye, Fransa, Cezayir ve Suudi Arabistan’da 20 yıllık bir deneyime sahip olan Nissan Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Emre Doğueri ise son olarak Citroen Türkiye’nin ülke operasyonlarından sorumlu Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
'TÜRKİYE'DE BÜYÜME HEDEFLERİMİZ VAR'
Türkiye’nin, Nissan için önemli bir market olduğunu ve 2022’ye kadar Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinde iki kat büyüme planlarında kilit bir rol oynayacağını belirten Nissan Afrika, Ortadoğu ve Hindistan bölgesi Başkanı Peyman Kargar, "Son mali yılda, pazar payımız rekor seviyeye ulaştı. İlerleyen dönemde de büyüme hedeflerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.
2015 yılından bu yana Nissan Otomotiv A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Sinan Özkök’ün, Nissan Hindistan Başkanı olarak Nissan ve Datsun markalarından sorumlu olacağı açıklandı.
Kariyerine 1993 yılında Renault’da başlayan Sinan Özkök, devamında Pazarlama, Distribütör Ağı Yönetimi, Perakende Operasyonları ve Satış alanlarında üst düzey pozisyonlarda görev yaparken, 2015 yılında Nissan'a katılmıştı.
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