Netflix'in Nisan ayı takvimi açıklandı. Nisan ayı içerisinde vizyona girecek olan yapımları sizler için haberimizde derledik. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı, Netflix’in sevilen dizisi Into The Night evreninin uzantısı olan Yakamoz S-245, Elon Musk ve SpaceX mühendislerinin tarihi görevini anlatan Uzaya Dönüş belgeseli gibi birçok yapım bu ay içerisinde izleyici ile buluşacak. İşte, Nisan ayı Netflix yapımları...