Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarihe artık kısa bir süre kaldı. TÜİK tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileri ile kira artış oranı ile 4 aylık enflasyon farkı netleşecek. Peki, 2024 Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası tarafından paylaşılan Nisan ayı enflasyon beklenti tahmini anketi hakkında ayrıntılar...