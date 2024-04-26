ABD'deki üniversitelerde Gazze protestoları hız kaybetmiyor
7 Ekim'de Hamas'ın, İsrail'e düzenlediği operasyonun ardından Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sürüyor. ABD, İsrail'e destek verirken ülkedeki pek çok üniversitede öğrenciler, Filistin için protesto düzenliyor
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ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan Gazze'ye destek protestoları diğer okullara da hızla yayıldı.
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New York kentindeki New York Şehir Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi devam ediyor.
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ABD’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nde de öğrenciler Filistin için çadır açtı.
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Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde bulunan Northeastern Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.
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Northeastern Üniversitesi öğrencileri Harvard Avlusu'nda toplananlara da destek verdi.
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ABD'nin başkenti Washington’da yer alan George Washington Üniversitesi öğrencileri de Gazze için bir kez daha toplandı.
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Öğrenciler protesto sırasında cuma namazı kıldı.
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Michigan Eyalet Üniversitesi öğrencilerinin okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde kurduğu kamp beşinci günde devam ediyor.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.