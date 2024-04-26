ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl başvuru şartları şöyleydi;

Geçici Çay Eksperliği Başvuru Şartları

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,

2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Geçici Beden İşçisi ( tahmil - tahliye ) Başvuru Şartları

18 - 50 yaş aralığında olmak,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.