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        Haberler Bilgi Gündem NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ 2025: MEB ile 2. dönem ara tatil ne zaman, nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?

        Ara tatil tarihi: Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

        Yoğun geçen birinci dönemin ardından ikinci döneme hızlı bir başlangıç yapan öğrenciler ve öğretmenler, nisan ayında yapılacak ara tatilin heyecanını şimdiden hissetmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre nisan ara tatili, derslere kısa bir mola verip enerji toplamak için ideal bir fırsat sunacak. Peki, bu yılın ikinci ara tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte tatil takvimine dair merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 21:38 Güncelleme: 03.03.2025 - 21:38
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        • 1

          İkinci döneme tempolu bir giriş yapan milyonlarca öğrenci, Nisan ayında yapılacak ara tatilin heyecanını yaşamaya başladı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre bu kısa mola, hem dinlenmek hem de yeni dönemin geri kalanına hazırlanmak için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, Nisan ara tatili hangi tarihte başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre belirlenen ara tatil süreciyle ilgili tüm bilgiler...

        • 2

          İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

          İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        • 3

          ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

          Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

        • 4

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek.

        • 5

          2024-2025 EĞİTİM YILI 2. DÖNEM TAKVİMİ

          İkinci Dönem Başlangıcı: 3 Şubat 2025 Pazartesi.

          İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

          İkinci Dönem Sonu: 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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