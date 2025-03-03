Trump: Bu Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama | Dış Haberler

Trump: Bu Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama | Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile barışın çok uzakta olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Zelenskiy'nin açıklamasına tepki geldi. Trump "Bu, Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama." dedi.

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Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama ve ABD buna daha fazla tahammül göstermeyecek. İşte bu benim söylediğim şey; ABD arkasında olduğu sürece bu adam barış istemez. Avrupa, Zelenskiy ile görüşmelerinde ABD olmadan bir şey yapamayacaklarını söyledi ki bu Rusya'ya karşı güç gösterisi için pek iyi olmadı. Ne düşünüyorlar?"

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ZELENSKİY: EN KISA SÜREDE BARIŞA ULAŞMAMIZ GEREKİYOR

Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den açıklama geldi. X hesabı üzerinden açıklama yapan Zelenskiy, en kısa sürede barışa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Zelenskiy "Diplomasiyi esas kılmaya çalışmamız savaşı bitirmek açısından çok önemli. Gerçek barışa ihtiyacımız var ve bunu en çok Ukraynalılar istiyor çünkü şehirlerimiz ve kasabalarımız yıkılmış durumda. İnsanlarımızı kaybettik. Savaşı durdurmaya ve güvenliğimizi garanti altına almaya ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Zelenskiy son olarak, ABD'nin barış yolunda destek olacağına dair ümitli olduğunu belirtti.

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