Trump: Rus gazına daha çok para harcadılar | Dış Haberler

Trump: Rus gazına daha çok para harcadılar | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'ya yönelik yeni bir eleştiride bulundu.

Daha önce savunma harcamalarını artırmaları gerektiği konusunda Avrupalı ülkelere ciddi eleştirilerde bulunan Trump, bu kez de Avrupa'nın Rusya'dan enerji ithalini hedef aldı.

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Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Avrupa, Ukrayna'ya harcadığından daha fazlasını Rus gazı ve petrolü için harcadı." dedi.

Donald Trump önceki senelerde de Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığına değinmiş ve Almanya özelinde ciddi bir eleştiride bulunmuştu. 2018 yılında, Rusya ile Almanya arasındaki doğal gaz anlaşmasıyla ilgili yorumda bulunan Trump, Almanya'nın Rusya'nın esiri hâline geldiğini iddia etmişti.

Trump, Almanya'nın Rusya ile yaptığı anlaşmayı gerekçe göstererek artık ABD'nin Avrupa savunması için destek vermesinin anlamlı olmadığını ifade etmişti.

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Trump son seçim kampanyasında ise Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satabileceklerini belirterek, Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılayabileceklerini dile getirdi.

UKRAYNA'YA YARDIM DURDURULABİLİR İDDİASI

ABD merkezli haber platformu Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Donald Trump, Ukrayna'ya yönelik yardımların durdurulması dâhil alınacak önlemlere ilişkin bir toplantı düzenleyecek.

Trump, Zelenskiy'nin barışın uzakta olduğuna dair açıklamasına vurgu yaparak, buna daha fazla tahammül etmeyeceklerini belirtirken, Ukrayna'ya sağlanan yardımların durdurulmasına ilişkin soruya yanıt verdi. Trump "Ne olacağını göreceğiz. Bu konuda konuşmadım." dedi.

Trump ayrıca, Ukrayna ile maden anlaşmasının da hâlâ mümkün olduğunu ifade ederek kapıyı açık bıraktı.

ÇİFTÇİLERE ÇAĞRI

Trump diğer yandan 2 Nisan'da yürürlüğe girecek olan gümrük vergileri nedeniyle çiftçilere seslendi.

Çiftçilere daha fazla üretimde bulunma çağrısı yapan Trump, 2 Nisan'dan itibaren ithal ürünlere vergi uygulanacağını hatırlattı.