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        Haberler Gündem Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı

        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı

        Ankara İl Hayvan Koruma Kurulu, sahipsiz hayvanların toplanmasına şikayet ve saldırı vakalarının yüksek olduğu yerlerden başlanmasına karar verdi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanması ve barınağa götürülmesi görevinin aksatılmaması gerektiği ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.03.2025 - 17:17 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:17
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        Ankara'da "sahipsiz hayvanlar" için kararlar alındı
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        Ankara'da sahipsiz hayvanlara ilişkin hayvanları koruma kanunu doğrultusunda kararlar alındı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sahipsiz hayvanların toplanması işlemlerine öncelikle şikayet ve saldırı vakalarının yüksek olduğu yerlerden başlanmasına karar verildi. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanması ve bakımevlerine götürülmesi görev ve sorumluluğunun aksatılmaması kararı alındı." ifadelerine yer verildi.

        SAHİPSİZ KÖPEKLERİ SOKAĞA BIRAKANLARA CEZA UYGULANACAK

        Alınan kararlar arasında sahipsiz köpekleri sokağa bırakanlara yönelik cezanın aksatılmadan uygulanması ve bakımevlerindeki sahipsiz hayvanların veri tabanına kaydedilmesi de yer aldı. Açıklamada, “Sahipsiz köpeklerin bakımevi dışına bırakılması yasaklanmış olup söz konusu hükme aykırılığın tespiti halinde 2025 yılı için belirlenen 71 bin 695 lira olan idari para cezası uygulanmasının aksatılmadan yürütülmesine, bakımevine alınan sahipsiz hayvanların öncelikli olarak kayıt altına alınması, bakanlıkça oluşturulan veri tabanlarına kaydedilmesi, ilgili kayıtların denetim görevlilerine ibraz edilmesine karar verilmiştir." denildi.

        TOPLUM SAĞLIĞININ GÖZETİLMESİ

        Açıklamada toplantıda hayvan haklarının korunması, bulaşıcı hastalık risklerinin azaltılması ve toplum sağlığının gözetilmesi konularının ele alındığı belirtildi.

        Bakımevlerine alınan köpeklerden insan ve hayvan sağlığı için tehlike teşkil eden, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunanlar ve sahiplenmesi yasak olan hayvanlar hakkında ötanazi uygulanacağı da kaydedildi.

        “KARARLARA UYMAYANLARA YÖNELİK İDARİ İŞLEM YAPILACAKTIR”

        Ayrıca belediyelerin üzerine düşen görev de hatırlatıldı. İl Hayvan Koruma Kurullarınca hayvan bakımevlerinin sahipsiz hayvan sayısına kıyasla yeterli olduğuna karar verilene kadar, belediyelerin mali kaynaklarının asgari yüzde 50'sini ayırmak zorunda oldukları ifade edildi. “Alınan kararlara uymayanlara yönelik idari işlem yapılacaktır" denildi.

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