MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılında, ikinci dönem ara tatili mart ayında başlayacak ve nisan ayında sona erecek. Yarıyıl tatili sonrası okul sıralarına geri dönen öğrenciler, bu yılki Nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Nisan ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte?