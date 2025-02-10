Nisan ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte?
İkinci dönemin başlamasıyla birlikte gözler nisan ara tatil tarihine çevrildi. Okullar ne zaman kapanacak sorusu şimdiden gündemde yer alırken, nisan ara tatil 2025 tarihleri de merak ediliyor. Peki, Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullarda 2. ara tatil ne zaman?
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MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılında, ikinci dönem ara tatili mart ayında başlayacak ve nisan ayında sona erecek. Yarıyıl tatili sonrası okul sıralarına geri dönen öğrenciler, bu yılki Nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Nisan ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte?
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem, 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak.
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?
2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Buna göre okullarda ikinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
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9 GÜN TATİL YAPILACAK
Okullar, 28 Mart Cuma günü kapanacak ve 7 Nisan Pazartesi günü açılacak.
Böylece öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük tatil yapacak.