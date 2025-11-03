Dünyaca ünlü Danimarkalı model Nina Agdal için yaz bitmedi. 33 yaşındaki ünlü model, hava sıcaklığının 25 derecelerde seyrettiği Miami'de denizi ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.

REKLAM advertisement1

Nina Agdal, hafta sonu Miami Beach'te mavi bikinisiyle kumsalda görüntülendi.

2024'te ilk çocuğunu dünyaya getirdiği Amerikan güreşçisi Logan Paul ile geçtiğimiz ağustosta evlenen Nina Agdal, plajda hem güneşlendi, hem de müzik dinledi.

REKLAM

Miami sıcağının tadını çıkaran Nina Agdal, görüntülendiğini fark edince de rahatsızlık duymadı.

Bir yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2023'te İtalya'nın Como Gölü bölgesinde nişanlanan Logan Paul ile nişanlanan ünlü model, Eylül 2024'te anne olma sevinci yaşadı.

Nina Agdal, daha önce Maroon 5 grubu solisti Adam Levine, The Wanted grubu solisti Max George ve ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile birliktelik yaşamıştı. Agdal, eski bir model olan Christie Brinkley'in oğlu Jack Brinkley-Cook ile dört yıllık birlikteliğini Kasım 2021'de bitirmişti.