Nilüfer, yaz turnesinin ateşini İzmir'de yaktı
Ünlü şarkıcı Nilüfer, bilet rekorları kırıldığı Türkiye turnesinin ardından yaz turnesinin startını verdi
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Kerki Solfej organizasyonuyla İzmir Kültürpark Açıkhava ve Bursa Kültürpark Açıkhava'da sahne alan Nilüfer, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
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İki günde iki şehirde verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluşan Nilüfer, dillere pelesenk olmuş hit şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.
İki konserinde giydiği dört farklı sahne kıyafetiyle de göz kamaştıran Nilüfer, muhteşem performansının yanı sıra harika sesiyle de hayranlarını bir kez daha büyüledi.
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Sahnedeki danslarıyla ve enerjisiyle hayranlarının coşkusunu katlayan Nilüfer, seslendirdiği romantik şarkılarıyla da büyük alkış aldı.
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Nilüfer'in yaz turnesi şöyle;
7 Temmuz... Bodrum Antik Tiyatro
28 Temmuz... İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu
1 Ağustos... Altınoluk Amfi Tiyatro
2 Ağustos... İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası
17 Ağustos... Marmaris Amfi Tiyatro
18 Ağustos... Datça Açıkhava Tiyatrosu
23 Ağustos... Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
24 Ağustos... Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro