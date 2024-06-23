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Nilüfer, SHOW TV'de 'Pazar Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu'na özel açıklamalar yaptı.

“SANATÇI OLMAYI ÇABUK KABULLENDİM”

15 yaşında katıldığı ve Sezen Aksu’nun önünde birinci olduğu Altın Ses adlı yarışmanın kendisine şöhreti getirdiğini söyleyen Nilüfer, erken yaşta ünlü olmasının gençliğini yaşamamasına neden olmasıyla ilgili soruya, "Neden bilmiyorum ama sanatçı olmayı çabuk kabullendim. Genç bir kız olarak erkek arkadaşımla veya flörtümle vakit geçirme fırsatım olmadı. Bu yüzden erken yaşta evlendim" yanıtını verdi.

Ömür Sabuncuoğlu ile Nilüfer "GÜZEL ŞARKILAR KAYBOLMUYOR, BU DÖNEMİN ŞARKILARI AMİYANE" REKLAM Son yıllarda eski şarkılarının en çok dinlenenler şarkılar arasında yer almasını değerlendiren Nilüfer, "Son Arzum' 70’li yıllarda yayınlandığında bu kadar ilgi görmemişti. Çok güzel bir şarkıydı ve şimdilerde herkesin dilinde. Güzel şeyler hiçbir zaman kaybolmuyor" ifadelerini kullandı.

Merhum şarkıcı Kayahan ile yaptığı şarkılar ile ilgili de konuşan Nilüfer, "Kayahan"la yaptığımız işbirliği güzel şarkılar ortaya çıkardı. İyi bir sesim vardı ve Kayahan bunu gördü. 'Benim şarkılarımı Nilüfer söylerse iyi olur' dedi ama o da ben de bu kadar büyük bir ilgi göreceğimizi beklemiyorduk" dedi. Dönemin müziğini de değerlendiren Nilüfer, şarkı sözlerinden duyduğu rahatsızlıktan bahsederken, "Son dönemin müziğine baktığımda bazısı hakikaten çok güzel. Ama şarkı sözlerinin birçoğu sokak ağzı ve gerçekten çok amiyane. Gençlerin bunları dinleyerek müzik gustosunu oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

PANİK ATAK YÜZÜNDEN 5 YIL MÜZİĞE ARA VERDİ Nilüfer ayrıca bir dönem müziğe ara verip çocuk mağazası açmasının hatırlatılması üzerine "80’li yıllarda o zaman ne olduğu bilinmeyen bir hastalığa yakalandım. O hastalığın adı; panik ataktı. Atak tutuyor ve doktora koşuyordum. Kimse hastalığın ne olduğunu bilmezken bu rahatsızlık yüzünden sahneye 5 yıl ara verdim ve çocuk giysileri zaman bir mağaza açtık. O işle uğraşırken panik atağım geçti ve yıllar sonra sahneye döndüm, dönüş o dönüş" diye konuştu.

REKLAM "10 YILDIR CİLT BAKIMINA GİTMİYORUM" 69 yaşındaki şarkıcı Nilüfer, cilt bakım rutiniyle ilgili ise "Botoks yaptırıyorum ama ölçülü... 10 yıldır cilt bakımına gitmiyorum. Evde kendim yapıyorum cilt bakımımı. Bazı kremler alıyordum ama o kadar pahalı bir hale geldi ki, O kadar paralar harcamanın yaşlanmaya engel olmadığını düşünüyorum. Gece ve gündüz birer kremim var, onun haricinde cildimi temiz tutuyorum. İnsanların arasına makyajsız çıkıyorum" dedi. Estetik operasyon da yaptırmadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Cerrahi müdahaleden çok korkuyorum. Yaptırırsam lifting yaptırırım ama onda da yüzümü beğenmezsem ne olacak diye çok korkuyorum" dedi. "İLK KEZ SAHNEDE TRANSPARAN GİYMİYORUM" Geçtiğimiz haftalarda bir konserinde giydiği transparan kıyafetiyle gündem olan Nilüfer, "İlk kez böyle bir kıyafet giymiyorum. Daha önce de transparan kıyafetler giydim ama bu kadar konuşulmadı. Transparan kıyafetten ne olacak, bacak işte. Genç kızlar minicik şortlarla geziyor" yorumunu yaptı.