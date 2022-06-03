23 Haziran–3 Temmuz arasında doğanın kucağında gerçekleşecek olan 7. Nilüfer Caz Festivali, birbirinden değerli müzisyen ve sanatçıyı bir araya getirecek.

Doğada müzikle buluşmaya var mısınız? Biletinial desteği ile 23 Haziran – 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında, 14 konserin gerçekleşeceği 7. Nilüfer Caz Festivali'nde, yetişkin ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de yer alıyor.

Nilüfer Belediyesi'nin “2022 İklim Yılı” yaklaşımından ilham alarak tasarlanan 7. Nilüfer Caz Festivali, değişim ve iyileşme için kolektif dönüşümün; bireysel olarak atacağımız ufacık adımların birbirini tetiklemesiyle büyüyeceği düşüncesinden yola çıkıyor.

Birsen Tezer

Balat Atatürk Ormanı, Atlas Köy ve Akçalar göl kıyısı gibi doğayla iç içe alanlarda yapılacak festivalde; Birsen Tezer, DJ Amir-Jazzanova, Burhan Öçal’s Jazz Dream, Yazz Ahmed, Taksim Trio, Sarp Maden, Deniz Tekin, Elif Sanchez, Deniz Taşar, Umut Uslusoy Band, Saynur Eren, Süreyya Soyak Trio gibi değerli isimler izleyicilere müzik ziyafeti verecek.

23 Haziran saat 20:30’da Balat Atatürk Ormanı’nda yapılacak olan festival açılışında Ferit Odman Quintet ve Pow Trio feat. Nükhet Duru sahne alacak. Biletleri sadece biletinial.com’da satışa sunulan 7. Nilüfer Caz Festivali, 3 Temmuz 2022’ye kadar Bursa ve çevre illerden katılacak müzikseverlere caz şöleni yaşatacak.

Yan etkinlikler kapsamında, atık malzemelerden çalınabilir ses heykelleri üretmeyi hedefleyen “Buluntu Sesler”, çocuklara yönelik “Çevremize Kulak Verelim” ses atölyesi ve “Kültür-sanat ve İklim” başlığı altında bir panel gerçekleştirilecek