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        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya, Hafsanur Sancaktutan'a gönderme yapmamış - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya, Hafsanur Sancaktutan'a gönderme yapmamış

        Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla Hafsanur Sancaktutan'ın poz verirken sergilediği hareketlere göndermede bulunmuştu. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, "Benim kimseyi ti'ye almak gibi bir durumum olmadı. Ben o yüzden yapmadım yani. Bazen ben de poz verirken o şekilde poz verebiliyorum" yanıtını verdi

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 07:43
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          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya ile sevgilisi Emre Yusufi, Etiler'deydi.

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          Bir kafeden çıkarken objektiflere yansıyan Şahinkaya, "Her şey yolunda. Önümüzdeki haftalarda yeni projemin çekimlerine katılacağım. Yarın bir arkadaşlarımla Yunanistan'a gideceğim. Birkaç gün kalıp, döneceğiz. Son tatillerimiz artık" diye konuştu.

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          "ÇOK BÜYÜK BİR SANATÇIYI KAYBETTİK"

          8 Temmuz'da vefat eden Özkan Uğur ile ilgili de konuşan Nilperi Şahinkaya, "Çok üzgünüz hepimiz. Hepimiz çok büyük bir sanatçı ve büyüğü kaybettik. Rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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          "KİMSEYİ Tİ'YE ALMAK GİBİ BİR DURUMUM OLMADI"

          Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla Hafsanur Sancaktutan'ın poz verirken sergilediği hareketlere göndermede bulunmuştu.

          Ünlü oyuncu, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına, "Benim kimseyi ti'ye almak gibi bir durumum olmadı. Ben o yüzden yapmadım yani. Bazen ben de poz verirken o şekilde poz verebiliyorum" açıklamasında bulundu.

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