Nilperi Şahinkaya'dan 'Doğal Afet'

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun renkli programında sıra, Tiyatro Germinal’in “Doğal Afet”i ve Semaver Kumpanya’nın “Kuşlar”ında!
Nilperi Şahinkaya’nın enerjik ve ışıltılı oyunculuğuyla dikkat çeken Tiyatro Germinal yapımı “Doğal Afet”, 17 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek. ABD’de oyunları en çok sahnelenen yazarların başında gelen Lauren Gunderson’un 2018’de kaleme aldığı “Doğal Afet”, seyirciyi inişli çıkışlı bir hikâyeye sürüklerken türlü hesaplaşmalarla da baş başa bırakıyor. Ahmet İlker Ergin’in yönettiği oyun, tek kişilik bir metin olmasına rağmen tercih edilen anlatım tarzı ve Şahinkaya’nın dinamik oyunculuğuyla kalabalık bir kadro seyrediyormuş hissi uyandırıyor. Sığınakta tek başına bir kadın… Kafasında soru işaretleri ve yaklaşmakta olan bir fırtına… Olmak ya da olmamak veya gitmek ya da gidememek… Az sonra varacak olan bir şeylerin varlığından haberdar olduğumuz o anda gelen hesaplaşma hissi... “Nerede yanlış yaptım? 1/16 gerçekleşen şiddetli bir fırtına bana mı denk geldi? Geçmişle hesaplaşma vakti. Daha doğru seçimler mi yapmalıydım? Tekrar Hamlet, gitmek ya da gidememek, hareket etme kabiliyetini yitirmek.”
Aristofanes’in en bilinen oyunu ve en önemli dünya klasiklerinden biri olan “Kuşlar” ise Semaver Kumpanya yorumuyla 18 Ağustos 2022 Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak. Yavuz Pekman’ın uyarladığı, Volkan M. Sarıöz’ün yönettiği “Kuşlar”ın geniş kadrosunda Asena Ersoy, Begüm Nil Kutluay, Caner Coşkun, Cansu Saka, Enes Yavuz, Evren Canbulat, Muhammed Türkoğlu, Mehmet Konu, Metin Alpargun, Mertcan Ertürk, Nisan Yenigül, Nur Güven, İbrahim Selim, Saniye Samra, Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Selen Şenay, Sercan Gedik, Sibel Altan ve Uğur Senkeri rol alıyor. Semaver Kumpanya’nın “Kuşlar” yorumu, komedyanın özünde bulunan taşlama, doğaçlama, müzik ve dans kullanımı gibi unsurları, bize ait geleneksel komedi türlerindeki karşılıklarıyla yeniden ele alıyor. Yazıldığı günden bu yana 2500 yıl geçmesine rağmen hem geçmişe hem de günümüze ışık tutmaya devam eden oyun, Atina devletinde yaşayan iki arkadaşın savaşlardan, adaletsizliklerden ve yönetimin keyfi tutumlarından bezerek, kendilerine yeni bir yurt aramalarıyla başlar. Ancak bir ütopyanın peşine düşen iki arkadaş, hayalini kurdukları yeni düzende kaçtıkları tuzaklara düşmekten kurtulamazlar.
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