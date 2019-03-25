Nilgün Sabar, 'Selfie' adlı kişisel sergisinde insanın tanrılaşma arzusu olarak tanımladığı çağımızın modası selfie kavramını kendi üzerinden yorumluyor. 4 Nisan – 6 Mayıs 2019 arasında Sanatgezgini'nin Kuruçeşme adresinde açılacak olan sergide sanatçının bu kavram özelinde hazırladığı eserleri yer alacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan, sanatıyla kendini özgür kılan ve sanatını hayatının merkezinde konumlamış Nilgün Sabar, kişisel sergisinde çağımızın moda kavramı 'Selfie'yi kendi bakışı üzerinden yorumluyor. 'Selfie'de yer alan tüm eserler Nilgün Sabar'ın otoportrelerinden oluşuyor. Kendi bedeni üzerinden farklı kimliklere ve ruh hallerine bürünerek tüm bu tartışmaları yorumlayan sanatçı, farklı yorumlamaları ve gelecek yeni düşünceleri izleyiciye bırakıyor.











