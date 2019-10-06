"YALNIZLIĞIM BİRÇOK ADAMDAN HAYIRLI"

Onu da hemen söyleyeyim; benim yaşıtım olan ve bana uygun olan adayların hepsi eskort görünümlü, estetikli, eğitimsiz, avcı olarak yetiştirilmiş kadınlarla aşk yaşıyorlar. Eski eşleri çocuk bakarken kolay oluyor. Akıl ve asalet son ihtiyaçları... Önce hayata bir doysunlar, konuşuruz... Köpeklerim birçok evlattan, yalnızlığımda birçok adamdan hayırlı... Bilin istedim.