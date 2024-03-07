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        Haberler Magazin Nilgün Belgün eski eşi Atilla Demircioğlu'nu andı: Galatasaray Lisesi'nde öğretmendi - Magazin haberleri

        Nilgün Belgün eski eşini andı: Galatasaray Lisesi'nde öğretmendi

        Nilgün Belgün, eski eşi Atilla Demircioğlu ile yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafla sevenlerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı; "İstanbul'un en eğlenceli geceleri orada geçerdi. Atilla çalar Fransızca şarkılar söylerdi. Aynı zamanda Galatasaray Lisesi'nde Fransızca Dil ve Edebiyat öğretmeniydi..."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:56
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          Şimdiye kadar başından üç evlilik geçen oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından yayımladığı bir fotoğraf ile yıllar öncesini yâd etti.

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          "ÜÇÜNCÜ EŞİM GALATASARAY LİSESİ'NDE ÖĞRETMENDİ"

          Nilgün Belgün, üçüncü evliliğini gerçekleştirdiği 1995'te boşandığı Atilla Demircioğlu ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Takipçilerine adeta nostaljik bir yolculuğa çıkaran Belgün; "Üçüncü eşim Attila Demircioğlu. 1990'lar... İstanbul Gayrettepe Zeytin Sardunya yılları… İstanbul'un en eğlenceli geceleri orada geçerdi. Atilla çalar Fransızca şarkılar söylerdi. Aynı zamanda Galatasaray Lisesi'nde Fransızca Dil ve Edebiyat öğretmeniydi. (Şimdi Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi) Ben de bazen çıkar istek üzerine şarkı söylerdim o da bana eşlik ederdi. İstanbul'un gecelerinin en güzel olduğu yıllardı" ifadelerini kullandı.

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          İKİ KIZI VAR

          İlk evliliğini 1971 - 1976 arasında tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yapan Nilgün Belgün'ün bu birliktelikten Oylum adında kızı bulunuyor.

          Daha sonra 1980'de İlhan Gencer ile nikah masasına oturan Belgün'ün bu evlilikten de Merve adında bir kızı var. İkili, 1985'te yollarını ayırmıştı. Belgün son evliliğini de 1990 - 1995 arasında Atilla Demircioğlu ile gerçekleştirmişti.

          Fotoğraflar: Instagram, İHA, DHA

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