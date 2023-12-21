Denizli'deki bir hastanede tedavi gören Nilgün Belgün, "Sevgili dostlar; ben de en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Turnenin sadece iki oyununu oynayabildim. Yarınki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere…" dedi.