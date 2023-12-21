Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nilgün Belgün domuz gribine yakalandı: Gelecek oyunlarının ertelendiğini açıkladı - Magazin haberleri

        Nilgün Belgün hastanelik oldu

        Nilgün Belgün, domuz gribine yakalandı. Ünlü oyuncu, gelecek oyunlarının ertelendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 14:14 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son günlerde yaygın olan domuz gribi Nilgün Belgün'e de bulaştı. 'Aşk ve Komedi' oyunuyla turneye çıkan oyuncu rahatsızlandı.

        • 2

          Denizli'deki bir hastanede tedavi gören Nilgün Belgün, "Sevgili dostlar; ben de en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Turnenin sadece iki oyununu oynayabildim. Yarınki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere…" dedi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        31 milyon km uzaktan gelen video
        31 milyon km uzaktan gelen video
        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!
        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"
        Habertürk Anasayfa