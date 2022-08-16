Niksar Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı

AA

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan tarihi kalede 2022 yılı kazı çalışmaları başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Turgay Yazar'ın başkanlığında 15 kişilik ekiple başlayan kazılar 40 gün sürecek.

Kazı çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Özdilek Özcan, AA'ya salgın döneminde ara verilen kazı çalışmalarına 2021 yılında başlandığını söyledi.

Niksar Kalesi'nin ilçe turizmi için çok önemli olduğunu belirten Özcan, "Danişment Melik Ahmet Gazi'nin kaleyi fethi ile Niksar, Danişmentlilerin başkenti olmuş. Kale günümüze kadar gelmiş. 1939 yılındaki depremde zarar görmüş ve çok ciddi hasarlar almış. Kalede bizim tespit edebildiğimiz 22'nin üzerinde eser var. Restore edilmeleri gerekiyor. Uzun soluklu bir süreç" dedi.

Salgın döneminin ardından iki yıldır yapılan kazılarda oyuncak düdük, Ortaçağ dönemine ait seramik buluntular, sikkeler, tuğla kaplama malzemeler bulunduğu, doğu surları önünde kalıntıların ortaya çıkarıldığı, bu seneki kazı çalışmalarının ise sur duvarı ile mescit arasında yapılacağı belirtildi.

Yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen, Orta Çağ'dan kaldığı tahmin edilen Niksar Kalesi, şehrin kuzeyinde yüksek bir tepe üzerine iç kale ve dış kale olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Romalılardan beri stratejik öneme sahip Niksar Kalesi'nin Bizans, Danişmendliler, Selçuklular ve Osmanlı döneminde de bu özelliğini koruduğu biliniyor.

Kalenin içindeki, Anadolu'nun ilk medresesi olarak bilinen ve restorasyon çalışmalarının ardından eski görünümüne kavuşturulan Yağıbasan Medresesi de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken mekanlar arasında yer alıyor.