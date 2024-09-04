Niksar'da geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenledi
Tokat'ın Niksar ilçesinde geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali gerçekleştirildi
Giriş: 04.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:42
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Tokat'ın Niksar Belediyesi'nce kültürel etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla çocuklara özel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenlendi.
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Niksar Ticaret ve Sanayi Odası önünde yapılan festivalde her yaştan çocuklar, ebru yapımı, geleneksel Türk tiyatrosu, oyunlar gibi etkinliklerle eğlendi.
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Festivale katılan tüm çocuklara hediyeler verildi.
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