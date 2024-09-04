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        Haberler Gündem Güncel Niksar'da çocuk sanatları ve kültür festivali | Son dakika haberleri

        Niksar'da geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenledi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:42
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          Tokat'ın Niksar Belediyesi'nce kültürel etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla çocuklara özel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenlendi.

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          Niksar Ticaret ve Sanayi Odası önünde yapılan festivalde her yaştan çocuklar, ebru yapımı, geleneksel Türk tiyatrosu, oyunlar gibi etkinliklerle eğlendi.

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          Festivale katılan tüm çocuklara hediyeler verildi.

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