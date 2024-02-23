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        Haberler Spor Basketbol NBA Nikola Jokic, NBA tarihine geçti! - Basketbol Haberleri

        Nikola Jokic, NBA tarihine geçti!

        NBA'de Denver Nuggets, sahasında Washington Wizards'ı 130-110 mağlup ederken, maçta 21 sayı, 19 ribaunt, 15 asistle triple-double yapan Nikola Jokic, Russell Westbrook ve LeBron James'in ardından NBA tarihinde oynadığı tüm takımlara karşı "triple-double" yapan üçüncü oyuncu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:46 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:46
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        Jokic, NBA tarihine geçti!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Washington Wizards'ı 130-110 mağlup etti.

        NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Nuggets, Nikola Jokic'in 21 sayı, 19 ribaunt ve 15 asistle "triple-double" yaptığı maçta Wizards'ı yendi.

        Jokic, Russell Westbrook ve LeBron James'in ardından NBA tarihinde oynadığı tüm takımlara karşı "triple-double" yapan üçüncü oyuncu oldu.

        Bu sezonki 37. galibiyetini alan Nuggets'ta Michael Porter Jr. 22, Jamal Murray 18 sayılık skor katkısı verdi.

        Üst üste 9. kez kaybeden Wizards'ta Kyle Kuzma 31 sayı, 12 ribaunt ve 3 asistle oynarken, Jordan Poole 18, Tyus Jones 13 sayıyla mücadele etti.

        ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 20 SAYISI YETMEDİ

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans'a 127-105 yenildi.

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        Pelicans'ta C. J. McCollum 28 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Zion Williamson 27 sayı, 3 ribaunt ve 9 asistle galibiyetin mimarları oldu.

        Rockets'ta Amen Thompson'ın 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Alperen'in de 20 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

        Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 5 sayıyla oynadığı maçta ise San Antonio Spurs, deplasmanda Sacramento Kings'e 127-122 mağlup oldu.

        SONUÇLAR

        Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 109-116

        Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 121-93

        Philadelphia 76ers-New York Knicks: 96-110

        Indiana Pacers-Detroit Pistons: 129-115

        Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 123-113

        Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 129-107

        New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 127-105

        Chicago Bulls-Boston Celtics: 112-129

        Denver Nuggets-Washington Wizards: 130-110

        Utah Jazz-Charlotte Hornets: 107-115

        Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 128-110

        Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 127-122

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