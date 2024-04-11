Nikola Jokic double double yaptı, Denver evinde kazandı

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NBA'de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı'nda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Denver Nuggets Ball Arena'da karşılaştığı Minnesota Timberwolves'ı 116-107'lik skorla yendi ve üst üste 3, toplamda 56. galibiyetini elde etti. Denver'da Nikola Jokic 41 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, Jamal Murray 20 sayı, 6 asist ve Michael Porter Jr. ise 18 sayı, 8 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligdeki 25. yenilgisini alan Minnesota'da ise Anthony Edwards 25 sayı, 4 asist ve Mike Conley da 19 sayı, 4 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle: Cleveland Cavaliers: 110 - Memphis Grizzlies: 98 Miami Heat: 92 - Dallas Mavericks: 111 Atlanta Hawks: 114 - Charlotte Hornets: 115 Brooklyn Nets: 106 - Toronto Raptors: 102 Milwaukee Bucks: 117 - Orlando Magic: 99 Oklahoma City Thunder: 127 - San Antonio Spurs: 89 Denver Nuggets: 116 - Minnesota Timberwolves: 107 Los Angeles Clippers: 108 - Phoenix Suns: 124