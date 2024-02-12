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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Nijerya: 1 - Fildişi Sahili: 2 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Nijerya: 1 - Fildişi Sahili: 2 MAÇ SONUCU

        Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili, Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 01:21 Güncelleme: 12.02.2024 - 01:21
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        Afrika Kupası'nda şampiyon Fildişi!
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        Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

        Abidjan kentindeki Alassane Ouattara Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Nijerya, 38. dakikada William Troost-Ekong'un attığı golle 1-0 önde kapattı.

        Franck Kessie'nin 62. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Fildişi Sahili, 81. dakikada Sebastien Haller ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

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        Fildişi Sahili böylece, 1992 ve 2015 yıllarının ardından üçüncü kez Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa uzandı.

        Gaziantep FK forması giyen Max Gradel ile Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier, Fildişi Sahili'nde maça ilk 11'de başlarken, Trabzonsporlu Nicolas Pepe yedek bekledi.

        Nijerya'da ise Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Paul Onuachu (Trabzonspor), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) ve Ahmed Musa (Sivasspor) forma şansı bulamadı.

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