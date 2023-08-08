Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Nijer Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Nijer Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Nijer nerede, hangi kıtada yer alır?

        Adını Nijer Nehri'nden alan ve bağımsızlığını kazandığı 1960 tarihine kadar Fransa'nın sömürgesi konumunda olan Nijer; günümüzde az gelişmiş ülkeler sınıfı içinde yer almaktadır. Sahip olduğu toprakların büyük bir bölümünü Sahra Çölü'nün oluşturduğu Nijer, kuru ve sıcak bir iklime sahiptir. Sahip olduğu bu iklim sebebiyle yıl içinde oldukça az miktarlarda yağış alan bu ülkede, bu duruma paralel olarak bitki örtüsü de oldukça cılızdır. Zengin uranyum yataklarına endeksli bir ekonomiye sahip olan Nijer hangi kıtada yer almaktadır? Nijer başkenti neresidir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nijer nerede, hangi kıtada yer alır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nüfusu içinde özellikle ülkenin kuzeyinde bölümlerinde yaşayan göçebe ve yarı göçebe unsurları da barındıran Nijer; oldukça genç bir nüfusa sahip olmasıyla da dikkat çeker. Peki, Nijer nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Nijer para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

        Nijer Nerede?

        Nijer hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Sahip olduğu yüzölçümü ile Batı Afrika’nın en büyük ülkesi olan Nijer; doğuda Çad, batıda Mali ve Burkina Faso, kuzeyde Cezayir ve Libya, güneyde ise Benin ve Nijerya ile komşudur.

        REKLAM

        10. yüzyıldan itibaren İslamiyet’in kalıcı olduğu Nijer 19. yüzyılda ise Osmanlı Devleti’nin kontrolü altına girmiştir. 20. Yüzyılın başından itibaren ise özellikle Batı Afrika’daki sömürgecilik faaliyetlerine hız veren Fransa, Nijer’in batısını işgal etmiş ve bu coğrafyaya Yukarı Senegal Nijer adını vermiştir.1912 yılında Osmanlı Devleti’nin bölgedeki varlığının sona ermesiyle tamamen Fransa’nın kontrolü altına giren Nijer’in bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1960’dır. 2. Dünya Savaşı sonrası Afrika kıtasına başlayan bağımsızlık hareketleri neticesinde Nijer, önce 1956 yılında özerk bir statüye kavuşmuş; 1960 senesinde ise tamamen bağımsız olmuştur.

        Nijer Başkenti

        Bir Batı Afrika ülkesi olan Nijer’in başkenti Niamey’dir, Başkent olmasının yanı sıra ülkenin en büyük şehri konumunda da olan Niamey, ülkenin batı kesimde yer alan Nijer Nehri’nin yakınında yer almaktadır. Ülkenin ekonomik, kültürel ve ticari başkenti de olan Niamey; sıcak ve kuru bir iklimin etkisi altındadır ve şehir ekonomisinde büyükbaş hayvan ve et ticareti büyük bir yer tutmaktadır.

        Nijer Nüfusu

        2023 yılı için yapılan nüfus projeksiyonlarına göre Nijer nüfusunun 24 milyon 200 bin kişiden meydana geldiği tahmin edilmektedir. Nijer nüfusu içinde %55’lik bir orana sahip olan Hausa halkı, ülkenin en kalabalık etnik grubunu meydana getirmektedir. Hausalar dışında Zerma, Fulani ve Kanuri gibi farklı etnik unsurlara da ev sahipliği yapan Nijer’de hâkim olan dini inanç ise İslam’dır.

        REKLAM

        Nijer Para Birimi

        Nijer’de kullanılan resmi para biriminin ismi Barı Afrika frangıdır. Nijer dışında Senegal, Togo, Burkina Faso ve Benin gibi birçok farklı ülke tarafından da kullanılmakta olan bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise XOF’tur.

        Nijer Bayrağının Anlamı

        1959 senesinde kabul edilerek göndere çekilen Nijer bayrağı; turuncu, beyaz ve yeşil renkten oluşturulmuş üç eşit yatay şeritten ve beyaz şeridin ortasında yer alan bir adet turuncu küreden meydana gelmektedir.

        Bayrağın en üstünde yer alan turuncu renk ülkenin topraklarının büyük bir bölümünü oluşturan Sahra Çölü’nü, beyaz renk ulusun saflığını ve suçsuzluğunu, yeşil renk ise ülkenin sahip olduğu yeşil vadileri sembolize etmektedir. Bayrağın tam ortasında, beyaz şerit üzerinde yer alan turuncu daire ise savaş durumda ülkenin savunulacağını ifade eder.

        REKLAM

        Nijer Şehirleri

        İdari açıdan 7 bölgeye ayrılmış olan Nijer’in öne çıkan şehirleri şu şekildedir:

        • Niamey
        • Abalak
        • Agadez
        • Bilma
        • Zinder

        Nijer Türkiye Saat Farkı

        Nijer ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında 2 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Nijer’den 2 saat daha ileridedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Habertürk Anasayfa