Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Başkanlığı için tek aday olan Nihat Özdemir, yapılan oylama sonucunda seçimi kazandı. Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri olan Nihat Özdemir'in hayatı ve kariyerini sizler için hazırladık...

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950'de Diyarbakır'da doğdu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski 2. başkanı ve basın sözcülüğü görevini yaptı. Evli, 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir.

Sanayi ve turizm, inşaat alanlarında yatırımları vardır. Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. Limak, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın ve İstanbul Havalimanı'nın hissedarıdır.

Nihat Özdemir, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1.6 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer almaktadır.