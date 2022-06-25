Nihat İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Nihat isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

NİHAT İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nihat ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Nihat adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nihat isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

NİHAT İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nihat ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Özü demir olan, demir özlü. Yaradılış, huy, doğa.

NİHAT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Nihat ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nihat ismini koymak caizdir.

NİHAT İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nihat ismini kullanan 77.439 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nihat ismini kullanan 14.381 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nihat ismini kullanan 4.406 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nihat ismini kullanan 4.196 kişi bulunmaktadır.

NİHAT ADININ ÖZELLİKLERİ

Nihat ismini taşıyan insanlar, insan ilişkileri ve girişimcilik konularında doğuştan yetenekli olurlar. Politika ve siyaset konusunda başarılı olurlar. Karışık ve zor konuları kolaylıkla çözerler, sağduyulu bir yapıları vardır. İş hayatlarında planlı ve düzenli olurlar. Hedeflerine ulaşmasında en büyük rol kararlı ve dayanıklı olma özellikleridir. Arkadaşlık kavramı onlar için oldukça önemlidir. Dostlarına bağlı olurlar. İkili ilişkilerinde oldukça seçicidir; ancak birini hayatlarına aldılarsa onu dünyanın en mutlu insanı edebilirler.