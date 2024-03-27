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        Haberler Dış Yazar Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Nihat Hatipoğlu'nun hayatı ve biyografisi

        Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Nihat Hatipoğlu'nun hayatı ve biyografisi

        İslami ilimler alanında derin bilgiye sahip olan Nihat Hatipoğlu, televizyon programlarıyla milyonların gönlünde taht kurmuş, dini konularda aydınlatıcı bilgiler sunan saygın bir figürdür. Kendine has anlatım tarzı ve samimi üslubuyla bilinen Hatipoğlu, dinleyicilerine İslamiyet'in güzelliklerini ve inceliklerini anlatmaktadır. Peki Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 13:58 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:58
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        Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır?
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        Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin içinde büyüyen Nihat Hatipoğlu, küçük yaşlardan itibaren dini ilimlere olan ilgisiyle dikkat çekmiştir. Eğitim hayatına Siirt ve Malatya’da başlayan Hatipoğlu, ilerleyen yıllarda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine adım atmıştır. Lisans eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora derecelerini de İslami ilimler alanında tamamlayan Hatipoğlu, akademik kariyerine çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yaparak devam etmiştir. Biz de ekranların sevilen yüzü olan bilhassa ramazan aylarında görmeye alışık olduğumu Nihat Hatipoğlu’nun hayatı ve biyografisiyle ilgili bir yazı kaleme aldık.

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        Nihat Hatipoğlu Kimdir?

        Nihat Hatipoğlu, 1955 yılının Mayıs ayında Diyarbakır'da dünyaya gelmiş, Türkiye'nin tanınmış ilahiyatçı ve akademisyenlerindendir. 2019 ile 2023 yılları arasında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde kurucu rektörlük görevini üstlenmiş olan Hatipoğlu, hâlihazırda televizyon ekranlarında haftalık dinî içerikli programlar yaparak, vaazlar verip dinî bilgiler sunmaktadır.

        Nihat Hatipoğlu, ilahiyat alanındaki bilgi ve tecrübesini geniş kitlelerle paylaşma yolculuğuna, ulusal televizyon kanallarında programlar hazırlayıp sunarak başlamıştır. 2004 yılı Ramazan ayında Flash TV'de, ardından 2005 Ramazan'ında Star TV'de sahur programları ile ekranlara gelmiştir. 2005 yılında "Dosta Doğru" adlı programı ile Star TV'de izleyicilerle buluşmuş, 2005'ten 2010'a kadar her Ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde düzenlediği programlarla tanınmıştır. Hatipoğlu'nun programları, Türkiye genelinde birçok radyo kanalında da dinleyicilere ulaşmıştır.

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        Günümüzde, Nihat Hatipoğlu'nun ulusal bir kanalda haftalık olarak dinî içerikli programları devam etmekte, ayrıca yurt içi ve yurt dışında çeşitli konferanslar düzenlemektedir. Yazı ve makaleleri, çeşitli dergilerde yayınlanarak bilgi birikimini yazılı medya aracılığıyla da paylaşmaktadır.

        Nihat Hatipoğlu Nereli?

        Nihat Hatipoğlu kaç yaşında sorusu Ramazan programlarının aranan yüzü Hatipoğlu ile ilgili merak edilen konulardan biridir. Hatipoğlu 11 Mayıs 1955 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. 2024 yılı itibarıyla 69 yaşında olan İlahiyatçı yazar halen görevini sürdürmeye devam etmektedir.

        Nihat Hatipoğlu Hayatı

        Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'ın tarihi sokaklarında dünyaya gözlerini açtı. Eğitim hayatına Siirt ve Malatya'da başlayıp ilkokulu tamamladıktan sonra, 1975 yılında Uşak İmam Hatip Lisesi ve aynı zamanda Uşak Lisesi'nden mezun oldu. Eğitim yolculuğunu sürdüren Hatipoğlu, 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik eğitimini başarıyla tamamladı. Aynı fakültede Hadis Anabilim Dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" başlıklı teziyle doktora derecesini aldı ve 2000 yılında doçentlik unvanına erişti. Akademik kariyerine 2012 yılında profesörlük unvanı alarak devam etti.

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        1985 ve 1987 yılları arasında dil eğitimi almak üzere Mısır'a giden Hatipoğlu, Arapça bilgisini ilerletti. 11 Mart 2017 tarihinde ise Yükseköğretim Kurulu'na üye olarak atandı. Türkiye'nin eğitim ve ilahiyat alanındaki çalışmalarına önemli katkılar sunan Hatipoğlu, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin rektörü olarak göreve başladı, ancak Mart 2023'te bu görevinden ayrıldığını duyurdu.

        Kişisel hayatında evli ve üç çocuk babası olan Nihat Hatipoğlu, aile hayatı ve akademik kariyeriyle örnek bir figür olarak dikkat çeker. Hem bir akademisyen hem de bir aile reisi olarak hayatını sürdüren Hatipoğlu, bilgi ve tecrübesini genç nesillere aktarmaya devam etmektedir.

        Kitapları:

        • İnsanlığın Geleceği ve İslam - 1988
        • İslami Davetin İlkeleri - 1988
        • Fitneler - 1997
        • Ashapdan Bir Demet - 1997
        • Bazı Hadislerin Günümüze Yansıması - 1997
        • Ayetlere Farklı Bir Bakış - 1997
        • Asr-ı Saadette Müşrik ve Münafık Liderler - 1999
        • Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü - 1999
        • Ebu Zür'a er-Razi ve Hadis İlmindeki Yeri - 2000
        • Hz. Peygamberle İslam'ı Doğru Anlamak - 2006
        • Saadet Asrından Damlalar - 2008
        • Sevgi Dininden Yansımalar - 2009
        • Dört Halife - 2010
        • Gökteki Yıldızlar - 2010
        • O'nu Nasıl Sevdiler - 2010
        • Nihat Hatipoğlu'nun Kaleminden Günlük Dualar - 2010
        • Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları - 2010
        • Allah'ı Bildiğimi Sanırdım - 2011
        • Rahmete Firar Etmek - 2011
        • Büyüklerin Duaları - 2011
        • Kur'an ve Sünnet Işığında Felaketler ve Deprem - 2011
        • Hz. Peygamber ile Kur’an’ı Doğru Anlamak - 2015
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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