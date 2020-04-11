"ALLAH ÖLENLERE RAHMET ETSİN"

Herkes evinde, bence doğa temizlendi. Bizim için bir nimet bu olay. Tabii ki ölenlerimiz ve hastalarımız olmasaydı çok iyi olurdu. Allah ölenlere rahmet etsin. İnşallah hastalarımız da en kısa sürece şifa bulur.