Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Nigel Kennedy 'Heart and Soul' performansıyla AKM’de

        Nigel Kennedy 'Heart and Soul' performansıyla AKM’de

        Klasik, caz, klezmer, rock ve daha fazlasını kapsayan geniş repertuarıyla sınırlar ötesi müzikal yolculuğun öncülerinden Nigel Kennedy, 'Heart and Soul'  performansıyla 7 Nisan'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezİ sahnesinde olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 00:02 Güncelleme: 16.03.2024 - 00:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nigel Kennedy 'Heart and Soul'la geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Besteci, keman virtüözü orkestra şefi ve festival küratörü Nigel Kennedy, farklı stilleri birbirleri ile harmanlayan tarzıyla tüm dünyada ses getiren konserlerine Türkiye ile devam ediyor. Vivaldi’nin 'Dört Mevsim' eserini çaldığı albümü 2 milyon satışa ulaşan ve Guiness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en çok satan klasik müzik albümü ile adını yazdıran Kennedy, 7 Nisan’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Klasik, caz, klezmer, rock ve çok daha fazlasını kapsayan geniş repertuarı ile sınırlar ötesi müzikal yolculuğun öncülerinden olan sanatçı, 'Heart and Soul' performansıyla unutulmaz bir müzik ziyafetine imza atacak.

        Nigel Kennedy, 7 Nisan’daki programında Bach'ın eserlerinin yanı sıra modern zamanların iki büyük klavye sanatçısı ve bestecisi Krzysztof Komeda ve yakın zamanda hayatını kaybeden Ryiuchi Sakamoto'nun keman ve çello için sevilen diğer parçalarının yanı sıra kendi bestelerine yer verecek. Keman, çello ve zaman zaman piyanonun eşlik ettiği, sadece iki müzisyenin performans sergileyeceği konser, zengin bir müzikal deneyim vaat ediyor. Konserinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nigel Kennedy
        #AKM
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #konser
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Olympiakos'u tanıyalım
        Olympiakos'u tanıyalım
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Özür dilendi
        Özür dilendi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa