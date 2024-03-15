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AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Habertürk'te Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı.

Ayaydın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLEN BÖLGEYE GİTTİM"

Uzun süredir sahadayım. 10 Ocak'tan beri sahadayım Muğla'da. 13 ilçesinde tamamen 4. turu tamamladım. Girmediğim sokak, mahalle, köy kalmadı. Halkla birlikte oluyorum. Günde 18 saat çalışıyorum. Son derece mutluyum. Vatandaştan çok iyi tepki alıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Ben sürekli halkla beraber, bütün sorunlarına eğilen bir insanım. Yapı olarak çözüm odaklıyım. Bir sorun varsa onun çözümü Aydın Ayaydın'dır. Sayın Cumhurbaşkanı kararnamesi ile karar çıktı. Milas ilçemize bağlı üç köyde toplam 190 parsel kamulaştırıldı. Gece saat 24.00'de Resmi Gazete'de yayınlanınca gördüm. Sabah ilk işim bölgeye gittim. Köylere gittim. Kamulaştırılmasına karar verilen bölgeye gittim. Köylülerle görüştüm, yerinde inceleme yaptım. Sonuçta buranın kamulaştırma kararının bana göre yerinde olmadığı konusunda bir görüş belirdi. Halkın talepleri zeytin alanlarının kömür havzasına, linyit kömürüne terk edilmesine vicdanen rahatsız oldum. Böyle güzel alanın kömürle bağdaştırılmasını uygun görmedim. Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla aradım.

"VATANDAŞTAN EDİNDİĞİM İZLENİMLERİ AKTARDIM"

Sayın Cumhurbaşkanımıza kamulaştırma kararıyla ilgili görüşlerimi aktardım. Vatandaştan edindiğim izlenimleri aktardım. Bölgedeki yansımaları olduğu gibi net olarak sayın Cumhurbaşkanıma aktardım. Sayın Cumhurbaşkanının bu yönünü bilmeyenler yanlış düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanının önüne olayları objektif olarak götürdüğünüz vakit, sayın Cumhurbaşkanı onu tetkik eder, danışmanlarıyla uzmanlarıyla araştırır. Hiç çekinmeden kararından döner. Ben sayın Cumhurbaşkanıma talebimi ilettiğim andan itibaren hemen çevresindeki danışmanlarına talimat vermiştir ve görüş almıştır. Çünkü sayın cumhurbaşkanım 'Hocam ben bunu değerlendireceğim' demişti. Ertesi gün sayın Cumhurbaşkanı'nın Şırnak ve Mardin'de mitingi vardı. Sayın Cumhurbaşkanıma ulaştım. Dedi ki 'Arkadaşlarla değerlendiriyoruz, bu akşam sonuçlandırırız'. Öğleden sonra akşama doğru sayın Cumhurbaşkanımı aradım ve Akbelen ve kamulaştırma konusunu tekrar talepte bulundum. 'Sayın Cumhurbaşkanım size bu talebimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum' dedim. 'O senin takdirindir' dedi. Bunu duyduğum anda kararın olumlu olacağı yönde sinyaller almış oldum.

"24 SAAT BOYUNCA TEK BİR DAKİKA UYUMADIM"

O akşam şehit aileleriyle iftar yemeğindeydik. Hemen danışmanlarıma talimat verdim. Sayın Cumhurbaşkanıma neler aktardığımı ve edindiğim izlenimleri bir bülten hazırlattım ve basına geçtim. 24 saat boyunca tek bir dakika uyumadım. Bu olayla yattım, sabaha kadar yatakta kıvrandım, sonucunu bekledim. Oradaki köylülerimizin durumunu görünce ciddi anlamda rahatsız oldum. Resmi Gazete'de kararı görünce çok rahatladım ve ilk defa uyudum. Cumhurbaşkanlığı bilerek bu kararı önce çıkarmış sonra benim girişimleriyle kaldırmış, seçim yatırımı olarak diye son derece çirkin düşünce. Asla ne benim böyle bir düşünce oldu ne de sayın Cumhurbaşkanımızın. Tamamen olaylar size anlattığım şekilde gelişti.

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"25 YILDIR BODRUM'DA YAŞIYORUM"

İlk etapta bu tür eleştiriler geldi. Beni bu süreçte Muğlalı vatandaşlarım daha yakından tanıdı. Geçmişimi de öğrendikleri için gündeme gelmiyor. Ben niye ithal olayım. Öz be öz Muğlalıyım. 25 yıl Bodrum'da oturuyorum. Ben doğduğum Mardin'de 18 yıl kaldım. Liseyi bitirdim ve oradan ayrıldım. Doğduğum yerde 18 yıl kalmışım şu anda aday olduğum ilde 25 yıl kalmışım. Benim rakibim olan arkadaşım Bodrum doğumludur. Liseyi bitirdikten sonra dışarıda okumuş ve devlet memuru olmuş Muğla'dan ayrılmış. Ben onun üç-dört mislisi kadar Bodrum'da ikamet etmiş insanım. Ben öz be öz Muğlalıyım.

"BELEDİYE BAŞKANI HALKIN ARASINDA OLUR"

25 yıldır aynı parti orayı yönetiyor. Hiçbir belediye hizmeti gelmedi. Sadece Muğla merkeze değil, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça'ya da gelmedi. Suyunuzu belediye getirir, çöpünüzü belediye toplar, kanalizasyonu belediye yapar, her türlü altyapıyı belediye yapar, trafiği belediye çözer, otoparkı belediye sağlar. Bütün bu hizmetleri belediyenin yapması gerekir. 10 yıldır büyükşehir belediyesi onların elinde. 25 yıldır görevde olan bir belediye başkanı emin olun hiçbir ilçeye 5 sefer gitmemiştir. Belediye başkanı halkın arasında olur, koltukta oturmaz.

"KİMSE BODRUM'A GELMEK İSTEMİYOR"

Neden burada belediye başkanları seçiliyor? Hiçbir projeleri yok. Şu anda rakibimin hiçbir projesi yok. Bugün bir proje lansmanı yapmış, takip ettim hiçbir proje yok. 75 proje ile Muğlalı hemşehrilerimin karşısına çıkıyorum. Benim vizyonum ve yaptırım gücüm ve çözüm odaklı insan olmam. Yıllarını bürokrasiye ve siyasete vermiş her tarafla ilişkisi iyi olan birisi olarak projelerimi hayata geçireceğim. Rakibimin bir tek projesi vardır; Atatürk ve Cumhuriyet. Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden belediye başkanı seçiliyorlar. Oysa Aydın Ayaydın onlardan çok daha fazla Atatürkçü ve Cumhuriyetin temel değerlerine saygılı insan. Ben onlar gibi Atatürk ve Cumhuriyet'in arkasına sığınmıyorum. Atatürk'ün söylemlerini yapıyorum. Ben Atatürk'ün dediklerini yapıyorum, görevimi yapıyorum. Onlar ise tembellik yapıyorlar. 5 yıldır Bodrum'da ne yaptınız? Yollar berbat, kanalizasyon yok. Altyapı yok, trafik rezalet. Yazın kimse Bodrum'a gelmek istemiyor. Gelenler de dönmek istiyor.

"PROJELERİ OLMAYANLAR ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Çok güzel seçim kampanyası götürüyoruz. Rakibimi görünce sarılıyorum, onlar bana sarılıyor. Bugün rakibimin proje lansmanında Muğlalılara 'şunları yapacağım' demesini beklerdim. O bunu demek yerine 'Seçim sonucundan eminim çünkü Muğla Atatürkçü Cumhuriyetçi ildir, o zihniyete teslim etmez benim Muğlalı hemşehrilerim'. Bir tek sen mi Atatürk'e, Cumhuriyet'e sahip çıkıyorsun? Atatürk benim kalbimde yaşıyor her zaman. Ben onun dediklerini yapıyorum. İnanın Muğlalılar, Bodrumlular bu söylemden bıkmışlar. Bugün belediye başkanı seçildikten sonra hangi ilçe olursa olsun orada oturanlar son derece özgür yaşayacaklardır. Güya kadınların denize girmesini yasaklayacakmışız. Böyle bir şey olabilir mi? Ben 25 yıldır Bodrum'dayım. Benim hayat tarzıma kimse müdahale etmedi. Ben niye edeyim? Efendim içki satışları yasaklanacakmış, içkili lokantaların ruhsatı iptal edilecekmiş. Ne ben ne ilçe belediye başkan adaylarım bunu yapmaz. Projeleri olmayanlar algı yaratmaya çalışıyorlar. Bunlar gelirse kadınların denize girmesini yasaklayacaklar, içkili yerleri yasaklayacak, kim içki içiyorsa onları cezalandıracak. Benim bütün ilçelerim hepsi özgürlükten yana insanlardır. Ben de özgürlükçü insanım. Hiç kimsenin hayat tarzına müdahale etmediğim gibi edilmesinin karşısında da olurum. Bey büyükşehir belediye başkanı seçildiğim takdirde, 13 ilçede liyakatli belediye başkanı arkadaşlarımla halkın içinde olup kimsenin yaşantısına müdahale edilmeyecektir, bu kadar net.

"İLK OLARAK SU FİYATINI DÜŞÜRECEĞİM"

Acil olarak yapacağım ilk iş, Muğla'da su fiyatları çok yüksek, aşağı çekeceğim. Vatandaşa Ucuz su vereceğim. Susuzluk çektiğim için belediye başkanı adayı oldum. Su akmayınca tankerle evime su taşıdım. Tankerde sıra bekledim. Belediye başkanı adaylığımın ana sebebi bu. DSİ'nin yapıp sözleşmeyle büyükşehir belediyesine teslim ettiği su isale hattı vardır. Bunlar hemen hemen her hafta bir yerde patlıyor ve su boşa akıyor. Vatandaşı susuz bırakmaya hakkımız yok. Süratle bu boruların değişmesi lazım. İlk işim Bodrum'un su borularının tamamını çelik borularla değiştireceğiz. Bodrum'a gelen suyun yüzde 55'i Bodrum'a gelmiyor. Su getirme görevi büyükşehire aittir. Merkezi hükümetin bir suçu yoktur. Bodrum merkez, iki Turgutreis, üç Gündoğan. Yarımadanın üç tarafına denizden su arıtacağız. Denizden suyu alıp arıtacağız şebekeye vereceğiz.

"BODRUM'A DSİ İLE BARAJ YAPACAĞIZ"

En geç 1 yıl içerisinde. İkincisi Bodrum'un çevresindeki göletlerden şebekeye kaydıracağız. Bodrum'un yıllık su ihtiyacı 35 milyon metreküptür. Geçen yıl 19,5 milyon metreküp verilmiş. Sonra 4 milyon metreküp başka kaynaklardan aktarılmış. En somut olay Bodrum Barajı. Bodrum Barajı'nı DSİ ile birlikte yapacağız. Bu 5 yıl sürer. Önemli olan bir an önce başlamak. Yılda 65 milyon metreküp su üretecektir. Artan suyu tarımsal alanlara aktaracağız. Muğla Menteşe'de baraj yaptıracağız. Şu anda DSİ'nin başlattığı çalışma var. Bir an önce Menteşe'nin su ihtiyacını karşılayacağız.

"TÜM İLÇELERİN ALTYAPISI DEĞİŞECEK"

Bütün ilçelerde altyapıya girişeceğim. Seçimin ertesi gün ceketimi çıkarıp, kollarımı sıvayacağım. Belediye oturan belediye başkanı olmak istemiyorum. Kanalizasyon olmadan üstyapı olur mu? Kanalizasyon yollara, derelere akıyor. Kanalizasyonu yaparken oradan elektrik geçecek. Türk Telekom, internet, fiber hepsini aynı anda yapacağız ki, üzerini kapattıktan sonra bir daha kazılmayacak. Zamanında bunlar yapılacak. Yollar delik deşik. Hiçbir ilçenin yolu delik deşik olmayacak, kaymak gibi asfalt olacak. Aynı anda olacak. Hiçbir ilçe arasında ayrım yapmam. Yalıkavak'tan değirmenlere kavşaktan aşağıya inecek. Akyaka'nın arkasından devam edecek. İsteyen Gümüşlük, Ortakent'e gidecek.

"PROJELERİN KAYNAKLARI HAZIR"

O dağ kazılacak 8 kilometre tünel olacak. Bugün buna başlamaz isek 5 yıl sonra kimse Bodrum'a gelemez. Bunu yapınca trafiği rahatlatacağız. Kaynak hazır. Görevi alır almaz sayın Cumhurbaşkanımızın önüne projelere koydum. Yatırım programına alınmak üzere hazırlandı. Milas'ın girişinden itibaren bir batı çevre yolu yapılacak. Milas'ın içindeki trafiği ortadan kaldırıyoruz. 11,7 kilometre. Bunun da projesi açık. Bu yıl içerisinde yatırım programa alınacak. Milas-Ören yolu 40.8 kilometrelik yol. Karşıdan bir araba geldiğinde sağa çekip bekliyorsunuz ki, araba geçsin. Gidiş-geliş duble olacak. Hemen arkasından Söğüt-Seydimeker yolu var. Buna 'ölüm yolu' deniyor. Bunun içinde Karabel tüneli var. Sayın Cumhurbaşkanımıza gittim 'Bunun bir an önce başlaması lazım' dedi. Şu anda seçilmeden olay başladı. Fethiye-Kalkan yolu çok önemli yoldur. Yalıkavak yolu. Geçen hafta itibariyle Karayolları ekipleri girdi ve yapımına başladılar. Daha seçilmeden orayı başlattık. Marmaris-Datça yolu var. Milas-Yatağan yolu var yeniden düzenlenecek. Bütün projelerimiz hazır. Yatırım programıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu yıl içerisinde başlatmayı düşünüyoruz.

"50 SENE SONRASINI DÜŞÜNEREK PROJELERİMİ HAZIRLIYORUM"

12 bin kişilik Muğla Stadyumu. Şu anki stad depreme dayanıksız, yıkım kararı var. Yatırımla ilgili sorunu yok. Seçildiğim günün ilk ayında ihalesi yapılacak ve yapımına başlanacak. Muğla Spor Salonu inşaatı yapılacak. Yeri, projesi, finansmanı hazır. Bodrum'un şu andaki stadı sanayinin içerisinde sıkışmış, UEFA standartlarına uymayan bir stadımız var. İlk işlerden bir tanesi bu. Sayın Cumhurbaşkanımın yanına gittim. İki tane yer buldum. Bir tanesi Yahşi tarafında. 138 dönümlük yerdi. Bir de Kızılağaç'ta 76 dönüm. İkisini Cumhurbaşkanımızın masasına koyduk. Kızılağaç'ın projesi hazırlandı. Finansmanı hazır. Derhal buraya 12 bin kişilik stad yapılacak. Altında sosyal ve kültürel faaliyetler olacak şekilde planlanmıştır. Fethiye Stadyumu'nu 12 bin kişilik yapıyoruz. UEFA kurallarına uygun stad. Projesi, yeri, finansmanı hazır. Fethiye kapalı havuzun yeri, finansmanı hazır. Ben finansmanı iyi bilen insanım, projeden anlayan insanım. Dünyanın her tarafını gördüm. Nerede en iyisi varsa onu hedefliyorum. 50 sene sonrasını düşünerek projelerimi hazırlıyorum.

"DEPREME DAYANIKLI EVLER YAPMAMIZ LAZIM"

Bunların dışında her ilçede bol miktarda kreş yapacağız. Pazara hep giden insanım. Emeklilerin sıkıntılı olduğunu gördüm. Birkaç kişi dertlerini anlattı. Muğla'da kaç emekli var çalışmamı yaptım. Bunların finansmanı ne kadardır onların hesabını yaptım. Hane halkı geliri 15 bin lira altı olan emeklilerimize 5 bin liraya sosyal yardım vereceğim. Geliri 11 bin lira ise 4 bin lira, 13 bin lira ise 3 bin lira vereceğiz. Gençlerimiz evlenemiyor. Muğla'da yaşayan gençlerimize 1 yıl boyunca her ay 5 bin lira kira parası büyükşehir belediyesinden olacak. Hiçbir ilçenin imar planı yok. Önüne gelen kaçak yapı yapıyor. Bütün ilçelerimiz kaçak cenneti olmuş. Önüne gelen bildiği gibi bina koyuyor. Bodrum deprem bölgesi. Depreme dayanıklı evler yapmamız lazım.

"BEN ÇÖZÜM ODAKLI BİR İNSANIM"

Hangi ilçeye gidersem gideyim vatandaşlar mevcut yönetimden hiçbir hizmetin gelmeyeceğini biliyor. 20 yıldır yönetiyor, 20 yılda hiçbir sorun çözülmemiş. İnsanlar artık 'kardeşim yapabilecek birine oy verelim'. Sahada görüyorum. Uzun süredir siyaset yapan insanım. Kimin ne yapabileceğini yaklaşık tahmin ediyorsunuz. Her 10 kişiden 7 kişinin bana son derece olumlu baktığını görüyorum. Bugün seçim yapılsa bu seçimi yüzde 100 alıyorum. Ben çözüm odaklı bir insanım. Ben siyaset yapmaya gelmedim. Siyaset de yapmayacağım. Halkın bu sorunlarını orada yaşayan bir vatandaş olarak yaşadım. Bunları çözmeye geliyorum. Bir yağmur yağdığında Bodrum, Marmaris, Fethiye göle dönmeyecek.

"AVRUPA FONLARINDAN DA FİNANSMANI SAĞLAYACAĞIM"

Büyükşehir belediyesi altyapıya önem vermemiş. Ben bunları yapacağım. Büyükşehir belediyesinin imkanlarını ilçe belediyelerimizin imkanları ile birleştireceğim. Boyumuzu aşıyorsa işimi çözmeden Bakanlığın kapısından ayrılmayacağım. Gerektiğinde sayın Cumhurbaşkanımıza gideceğim. Avrupa fonlarından da finansmanı sağlayacağım. Keşke rakiplerim de şu anda yuvarlak masanın etrafında olsa. Onlar da benim gibi projelerini hangi kaynakla nasıl yapabileceğini açıklasa. Vatandaş da bunları görüp oy verse. Ben kesinlikle 20 yılda yapılmayan sorunları 5 yıllık görev süresi içerisinde tamamını yapacağım.

"BİR 5 YIL DAHA KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

Çiftçimizi mağdur etmeyeceğiz. Limonu 1 liraya sattılar, biz burada 20-30 liraya aldık. Seçildiğim takdirde şirket kuracağız. Şirket üreticilerin ürünü alacak ve satacak. Bu şekilde üreticilerimizin malını değerlendireceğiz. Milas'ın zeytinleri harikadır. Vatandaşlarıma son mesajımı vereyim; emin olun köprüden önce son çıkıştayız. Bir 5 yıl daha kaybedecek vaktimiz yok. Bu sorunların seçilmesi için elimi taşın altına koydum. Hangi ideolojide olursanız olun bir defaya mahsus olmak üzere bana oy verin ve bu sorunları çözelim...