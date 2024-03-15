Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin haberine göre, Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde Costa Grup'a ait bir çiftlik, dünyanın en büyük yaban mersinini üretti.

Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren yaban mersini, 20,4 gram ağırlığı ve yaklaşık 4 santimetre çapıyla 'en büyük yaban mersini' rekorunu kırdı.

NSW'nin Cordini bölgesindeki çiftlik, tüketicilerin daha büyük yaban mersini talebini karşılamak için geliştirilen 'Etna' cinsi yaban mersinini kasımda hasat etti.

TADI DİĞERLERİYLE AYNI

Etna cinsinin tadının küçüklerle aynı olduğunu söyleyen Hocking, bu boyuttaki bir meyveden yaban mersini tadı almanın farklı bir tecrübe olduğunu ifade etti.

Hocking ve diğer üreticiler, masa tenisi topu büyüklüğündeki rekor sahibi yaban mersinini reçine dökümüyle muhafaza ederek duvara monte etmeyi değerlendiriyor.

Önceki dünyanın en büyük yaban mersini Batı Avustralya eyaletinde üretilmişti ve 16,2 gram ağırlığındaydı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.