Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu
Son dakika gelişmesi... UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 Mayıs ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanitan'daki Ayasofya Stadyumu'nda yapılacak
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanista'nın Olympiakos takımıyla eşleşti.
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İşte Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri:
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Club Brugge - PAOK
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Olympiakos - FENERBAHÇE
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Aston Villa - Lille
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Viktoria Plzen - Fiorentina
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Konferans Ligi Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:
Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK
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Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe
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MAÇLAR NE ZAMAN?
Konferans Ligi çeyrek final maçları 11 Nisan ve 18 Nisan'da oynanacak.
Temsilcimiz bu turu da geçmesi halinde 2 Mayıs ve 9 Mayıs'taki yarı final müsabakalarında final mücadelesi verecek.
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Final ise 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadı'nda (AEK Arena) oynanacak.
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