Çekya’nın Türkiye’yi geçme ihtimali bulunsa da bunun gerçekleşmesi için Fenerbahçe’nin puan almadan Avrupa’ya veda etmesi ve Viktoria Plzen’in beraberlik dahi almadan final oynaması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin alacağı puan ya da puanlar halinde ise Çekya’nın bu şansı da kalmayacak