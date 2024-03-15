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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan mı katılacak? Ülke puanına en çok katkıyı kim verdi? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanına en çok katkı sağlayan takımlar

        Türkiye, 3 sezonluk aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme hakkı kazandı. Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz kalırken son beş yılda ülke puanına en çok katkı sağlayan takımlar da belli oldu!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 18:17 Güncelleme: 15.03.2024 - 18:17
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        • 1

          Türkiye, 3 sezonluk aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme hakkı kazandı.

          "Devler Ligi"ne doğrudan katılım için UEFA ülke puanı klasmanında ilk 10’a girmesi gereken ve an itibarıyla 38,1 puanla 9’uncu sırada yer alan Türkiye, turnuvalardaki son 16 turu maçlarının ardından sezonu ilk 10’da bitirmeyi garantiledi.

        • 2

          Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesinin ardından Türkiye, bu haftayı puansız kapatsa da özellikle Glasgow Rangers’in elenmesiyle UEFA organizasyonlarında İskoç takımının kalmaması, Süper Lig’de 2024-2025 sezonu şampiyonuna "Devler Ligi" kapısını ardına kadar açtı.

        • 3

          Türkiye, Çekya ve Yunanistan, UEFA klasmanında ilk 8 haricinde çeyrek finallere takım gönderen 3 ülke konumunda bulunuyor.

        • 4

          Klasmanda 11’inci basamaktaki Çekya’nın 35,8 puanı var. Yunanistan ise 29,525 puanla 17’nci sırada yer alıyor.

        • 5

          Türkiye ve Çekya birer, Yunanistan ise 2 takımla yoluna devam ederken, 4 takım da UEFA Konferans Ligi’nde mücadele ediyor.

        • 6

          Türkiye’den Fenerbahçe, Çekya’dan Viktoria Plzen ve Yunanistan’dan Olympiakos ile PAOK, UEFA’nın 3 numaralı organizasyonunda yarı final için ter dökecek.

        • 7

          UEFA ülke puanı klasmanında 8 ila 17'inci sıradaki ülkeler, bu ülkelerin puanları ve kalan takım sayıları şöyle:

          UEFA 2023/24 ÜLKE PUANI
          Sıra Ülke Puan Takım
          8 Belçika 47,6 1/5
        • 8
          9 Türkiye 38,1 1/4
          10 İskoçya 36,05 0/5
          11 Çekya 35,8 1/4
        • 9
          12 İsviçre 32,975 0/5
          13 Avusturya 32,6 0/5
          14 Norveç 31,625 0/4
        • 10
          15 Danimarka 31,45 0/4
          16 İsrail 31,125 0/4
          17 Yunanistan 29,525 2/5
        • 11

          İki takımla yoluna devam eden Yunanistan’ın matematiksel olarak ilk 10’a girme şansı bulunmuyor.

        • 12

          Çekya’nın Türkiye’yi geçme ihtimali bulunsa da bunun gerçekleşmesi için Fenerbahçe’nin puan almadan Avrupa’ya veda etmesi ve Viktoria Plzen’in beraberlik dahi almadan final oynaması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin alacağı puan ya da puanlar halinde ise Çekya’nın bu şansı da kalmayacak

        • 13

          Bunların yanı sıra Türkiye’nin 8’inci sıradaki Belçika’yı yakalaması da matematiksel olarak mümkün değil.

        • 14

          Bu gerekçelerle Türkiye’nin, an itibarıyla bulunduğu 9’uncu sırada sezonu tamamlaması kuvvetle muhtemel görünüyor.

        • 15

          Türkiye’nin, sezonu 9 ya da 10’uncu sırada tamamlaması sadece Süper Lig 2’ncisinin Şampiyonlar Ligi için oynayacağı eleme turu sayısını değiştirecek.

        • 16

          Statü gereği Süper Lig 2’ncisi; klasman 9’unculuğu halinde 2, klasman 10’unculuğu halinde 3 eleme turu oynayacak.

        • 17

          Bunun haricinde her iki durumda da;

          * Süper Lig’de 2024-25 sezonu şampiyonu "Devler Ligi"ne direkt katılacak.

        • 18

          * Avrupa Ligi’ne 2 takım gidecek ve 1’inci takım 1 eleme turu, 2’nci takım 3 eleme turu oynayacak.

          * Konferans Ligi’ne 1 takım gidecek ve 3 eleme turu oynayacak.

        • 19

          EN ÇOK KATKI FENERBAHÇE'DEN

          Türkiye’de bu sezon ülke puanına en fazla katkı veren ekip Fenerbahçe oldu.

        • 20

          Konferans Ligi’nde mücadele eden ve çeyrek finale adını yazdıran sarı-lacivertliler, 18 puan topladı.

        • 21

          Bu klasmanda Fenerbahçe’nin hemen ardında 15,5 puanlı Galatasaray bulunuyor.

        • 22

          Türkiye adına bu sezon Avrupa’da yer alan diğer takımlardan Beşiktaş 9, Adana Demirspor ise 3,5 puanlık performans ortaya koydu.

        • 23

          SON BEŞ SEZON LİDERİ DE FENERBAHÇE

          Ülke puanı genel klasmanı hesaplamasında son 5 sezon baz alınıyor ve bu kulvarda da Türkiye adına en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe.

        • 24

          Sarı-lacivertliler bu alanda 46 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray 43 puanla 2’ncilik koltuğunda oturuyor.

        • 25

          Bu 2 takımı, mütevazı bütçelerine rağmen Başakşehir ve Sivasspor takip ediyor.

        • 26

          Özellikle 2019-20 ve 2022-23 sezonlarındaki performansıyla dikkati çeken Başakşehir toplamda 34 puan, Sivasspor da 17,5 puanla Türkiye’nin 20’nci sıradan üst basamaklara tırmanmasında önemli rol oynadı.

        • 27

          Son 5 sezonda Avrupa’da mücadele eden takımlar ve bu takımların ülke puanına katkısı şöyle:

          UEFA ÜLKE PUANINA KATKI SON - 5 SEZON
          Takım Puan
          Fenerbahçe 46
        • 28
          Galatasaray 43
        • 29
          Başakşehir 34
        • 30
          Sivasspor 17,5
        • 31
          Beşiktaş 16,5
        • 32
          Trabzonspor 13
        • 33
          Adana DS 3,5
        • 34
          Konyaspor 2,5
        • 35
          Malatyaspor 2,5
        • 36
          Alanyaspor 0,5
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