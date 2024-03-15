ABD Başkanı Biden, Senato çoğunluk liderinin İsrail yönetimine eleştirilerine destek verdi
ABD Başkanı Biden, İsrail lideri Netanyahu'nun Hamas ile çatışma sürecini iyi yönetemediğini ve ülkenin önünü görmesi için erken seçime gitmesi gerektiğini söyleyen ABD Senatosu Çoğunluk lideri Schumer'e destek verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Senatosu Demokrat Çoğunluk lideri Chuck Schumer'in önceki gün 'iyi bir konuşma' yaptığını söyledi.
Gazetecilerin Beyaz Saray Oval Ofis'te Schumer'in dün Senato kürsüsünde yaptığı açıklamaları sorması üzerine Biden "İyi bir konuşma yaptı" dedi.
"Sadece kendisinin değil pek çok Amerikalının paylaştığı ciddi endişeleri dile getirdi" diyen Biden, konuşmanın Schumer tarafından önceden personeline bildirildiğini de sözlerine ekledi.
ABD Senatosu Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çatışma sürecini kötü yönettiğini ve gelecekle ilgili daha sağlıklı kararlar verilmesi adına İsrail'in seçime gitmesi gerektiğini söylemişti.
Netanyahu'nun partisi Likud ise açıklamaya sert tepki göstererek, "Muz cumhuriyeti değiliz" cevabını vermişti.