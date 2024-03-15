Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        78
        Fenerbahçe
        FB
        76
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        38
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        36
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        32
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos'u tanıyalım - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos'u tanıyalım

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Yunan ekibi Olympiakos ile bugüne kadar 2 kez karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 18:56 Güncelleme: 15.03.2024 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Olympiakos, son dönemde Yunan futboluna damga vurdu.

        • 2

          Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan ve 10 Mart 1925 yılında kurulan kırmızı-beyazlı ekip, kendi liginde son 28 sezonda 22 şampiyonluk kazandı.

        • 3

          Son 2 yılda şampiyonluktan uzan kalan Olympiakos'un lig tarihinde toplamda 47 şampiyonluğu bulunuyor.

        • 4

          Ülkesinde 28 kupa şampiyonluğunun yanı sıra 4 kez de Süper Kupa zaferi yaşayan Olympiakos, maçlarını 32 bin 115 kapasiteli Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynuyor.

        • 5

          Ligde bu yıl normal sezonu 57 puanla PAOK ve AEK Atina'nın arkasında 3. sırada tamamlayarak Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu'na katılan Olympiakos, buradaki ilk maçında sahasında Panathinaikos'a 3-1 yenildi.

        • 6

          BU SEZONKİ AVRUPA MACERASI

          Olympiakos, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan başladı.

        • 7

          Söz konusu turda eşleştiği Genk'i saf dışı bırakan kırmızı-beyazlı ekip, play-off'ta Sırbistan'ın Cukaricki ekibiyle karşı karşıya geldi.

        • 8

          Rakibini 2 maç sonunda da mağlup eden Olympiakos, gruplara kalmayı başardı. A Grubu'nda Almanya'dan Freiburg, Sırbistan'dan Backa Topala ve İngiltere'den West Ham United ekipleriyle eşleyen Yunan temsilcisi, 3. sırada yer alarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti.

        • 9

          Bahsi geçen organizasyonda son 16 play-off turunda Ferencvaros'u saf dışı bırakan Olympiakos, son 16 turunda ise Maccabi Tel Aviv'i eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

        • 10

          AVRUPA'DAKİ BAŞARILARI

          Olympiakos, 1963 yılında tek uluslararası başarısı olan Balkan Kupası'nı kazandı.

        • 11

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1998-1999 yılında çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösteren Yunan ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 kez son 16'ya kalmayı bildi.

        • 12

          KADRO DEĞERLERİ: 110 MİLYON AVRO

          Olympiakos, kadro bakımından 110 milyon avroluk bir değere sahip.

        • 13

          Kadrosunda 32 oyuncu barındıran Yunan ekibinde, A milli seviyede 9 futbolcu yer alıyor.

        • 14

          26,8 yaş ortalamasıyla mücadele eden Olympiakos'u, İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar çalıştırıyor.

        • 15

          Olympiakos'ta ön plana çıkan futbolcular arasında önemli isimler yer alıyor. Takımın bu sezon gol yollarında en etkili ismi olan Ayoub El Kaabi, 15 golle dikkati çekiyor.

        • 16

          Stoper hattında David Carmo, orta sahada Santiago Hezze ve Mady Camara, sağ kanatta Daniel Podence ve santrforda Fran Navarro, piyasa değeri bakımından öne çıkan isimler olarak göze çarpıyor.

        • 17

          Öte yandan Sırp golcü Stefan Jovetic de Olympiakos'un kadrosunda bulunuyor.

        • 18

          Olympiakos'un UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:

          Alexandros Paschalakis, Kostas Tzolakis, Athanasios Papadoudis, Francisco Ortega, David Carmo, Quini, Rodinei, Omar Richards, Panagiotis Retsos, Apostolos Apostolopoulos, Isidoros Koutsidis, Andreas Ntoi, Mady Camara, Andre Horta, Chiquinho, Vicente Iborra, Sotiris Alexandropoulos, Joao Carvalho, Santiago Hezze, Christos Liatsos, Daniel Podence, Anastasios Sapountzis, Kostas Fortounis, Ayoub El Kaabi, Youssef El-Arabi, Algassime Bah, Giorgos Masouras, Stevan Jovetic, Anastasios Tselios, Charalampos Kostoulas, Giannis Karakoutis.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Özür dilendi
        Özür dilendi
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        Havalimanında bekleyen İranlı akademisyenle ilgili yeni gelişme!
        Havalimanında bekleyen İranlı akademisyenle ilgili yeni gelişme!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa