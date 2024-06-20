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        Haberler Gündem Niğde'de sahipsiz köpeğin bir kişiyi ısırdığı mahallede kuduz karantinası başlatıldı - Güncel haberler

        Sahipsiz köpeğin bir kişiyi ısırdığı mahallede kuduz karantinası başlatıldı

        Niğde'nin Bor ilçesinde sahipsiz köpeğin bir kişiyi ısırdığı mahallede kuduz karantinası uygulanmaya başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 00:24 Güncelleme: 20.06.2024 - 00:24
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        Bir mahallede kuduz karantinası
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        Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, H.Ş, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 18 Haziran'da sahipsiz köpek tarafından ısırıldı.

        Olası kuduz şüphesi nedeniyle Bor Devlet Hastanesine başvuran H.Ş, tedavi altına alındı.

        Tedavisi hastanede devam eden kişi, sağlık durumu iyi olmakla beraber gözetim altında tutuluyor.

        Söz konusu köpeğin ölmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılan ihbar sonrası, görevli veteriner hekim tarafından alınan numune, kuduz yönünden incelenmek üzere 19 Haziran'da Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğüne gönderildi.

        Köpeğe ait kadavra, veteriner hekim gözetiminde dezenfekte edilerek gömüldü.

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        Analizlerin tamamlanması ve raporlanmasına kadar geçecek süre zarfında olası kuduz hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla "Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele" yönetmeliği gereği Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplanarak Cumhuriyet Mahallesi'ni "kuduz şüpheli bölge" ilan etti.

        Öte yandan, komisyon, sahipsiz ya da başıboş hayvanların mahalleden toplanarak barınaklara nakledilmesine, ivedilikle aşılanmasına, mahallenin karantinaya alınmasına, tüm hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.

        Komisyon ayrıca, hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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