ARKADAŞIYLA KARIŞTIRIP KAÇIRMIŞLAR

Umut Demirer'in ise şoförlüğünü de yaptığı arkadaşı Yusuf Akmeşe ile karıştırıldığı için kaçırıldığı, genç adamın kurtulması sonrasında ortaya çıktı. Müge Anlı'nın verdiği bilgilere göre Yusuf Akmeşe, üzerinde hipotek olan bir gayrimenkulü değerinden daha ucuza satın alıyor. Satışı yapan kişiler ise bir süre sonra bu durumu hazmedemeyip sattıkları gayrimenkulü zorla geri almak için Yusuf Akmeşe'yi kaçırmak istiyor. Yolda tuzak hazırlayan saldırganlar, o sırada aracını kullandığı Yusuf Akmeşe ile karıştırdıkları Umut Demirer'i kaçıyor.

Saldırganlar hakkında suç duyurusu yapılırken genç adama kaçıranlar tarafından işkence edildiği ve zorla senet imzalatıldığı ortaya çıktı.