Niğde'de kaçırılan 23 yaşındaki genç, annesi Müge Anlı'ya çıkınca kurtuldu
9 Kasım Perşembe günü Niğde'de kaçırılan ve işkenceye uğrayıp zorla senet imzalatılan 23 yaşındaki Umut Demirer, annesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılması sonrası özgür kaldı. Yaşanan gelişme sonrasında "Müge Anlı'daki Umut Demirer olayı nedir?" ve "Müge Anlı'daki Umut Demirer bulundu mu?" sorularının cevabı sorgulanmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...
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Niğde'de 9 Kasım gece yarısı, yardım için yanlarına gittiği araca zorla bindirilerek kaçırılan 23 yaşındaki Umut Demirer isimli üniversite öğrencisinden sevindiren haber geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu edilen olayla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Umut Demirer'e ne oldu? İşte Niğde'de kaçırılan Umut Demirer olayıyla ilgili detaylar...
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YOLDA KAÇIRILDI!
Turizm ve Otelcilik öğrencisi 23 yaşındaki Umut Demirer, 9 Kasım'da Yusuf Akmeşe ve Melikşah Demir isimli iki arkadaşıyla, Yusuf Akmeşe'nin inşaatına gitmek üzere Antalya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Aracı kullanan Umut Demirer, yolda arıza ışıklarını yakan ve kendisinden yardım istenen araca gitmek için kullandığı arabadan indi. Yardım istenen aracın yanına giden Umut Demirer araçtan çıkan kişi veya kişilerce araca zorla bindirilerek kaçırıldı.
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ANNESİ MÜGE ANLI'YA ÇIKTI, KAÇIRANLARIN ELİNDEN KURTULDU
Genç öğrencinin olaya tanık olan arkadaşları ise kaçırma olayı sonrası polise giderek ihbarda bulundu. Kaçırılan gencin anensi ise olaydan 4 gün sonra 13 Kasım günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Olayın işlendiği bölüm sonrası, kaçırılan öğrenci serbest bırakıldı.
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ARKADAŞIYLA KARIŞTIRIP KAÇIRMIŞLAR
Umut Demirer'in ise şoförlüğünü de yaptığı arkadaşı Yusuf Akmeşe ile karıştırıldığı için kaçırıldığı, genç adamın kurtulması sonrasında ortaya çıktı. Müge Anlı'nın verdiği bilgilere göre Yusuf Akmeşe, üzerinde hipotek olan bir gayrimenkulü değerinden daha ucuza satın alıyor. Satışı yapan kişiler ise bir süre sonra bu durumu hazmedemeyip sattıkları gayrimenkulü zorla geri almak için Yusuf Akmeşe'yi kaçırmak istiyor. Yolda tuzak hazırlayan saldırganlar, o sırada aracını kullandığı Yusuf Akmeşe ile karıştırdıkları Umut Demirer'i kaçıyor.
Saldırganlar hakkında suç duyurusu yapılırken genç adama kaçıranlar tarafından işkence edildiği ve zorla senet imzalatıldığı ortaya çıktı.