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Niğde'de asker uğurlamasında havaya ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Niğde'de bir düğün salonunda yapılan asker uğurlaması eğlencesi hastanede noktalandı. Salonda bulunanların havaya açtığı ateş sonucu seken kurşunlar iki kişiyi yaraladı

Giriş: 27.11.2022 - 02:28 | Güncelleme: ABONE OL
Niğde'de asker uğurlamasında havaya ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Asker eğlencesinde iki kişi yaralandı
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AA

Niğde'de düzenlenen asker uğurlama eğlencesinde, havaya rastgele ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki düğün salonunun önünde düzenlenen asker uğurlama eğlencesinde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu kurşunların isabet ettiği Ö.T. (56) ve M.T. (20) yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Göğsüne kurşun isabet eden Ö.T'nin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Ekipler, tabancayı ateşleyen kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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