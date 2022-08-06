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Evleniyorlar! Nida Büyükbayraktar kimdir? Petek Dinçöz'ün müstakbel eşi Nida Büyükbayraktar kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Nida Büyükbayraktar kimdir? Petek Dinçöz'ün müstakbel eşi Nida Büyükbayraktar kaç yaşında, mesleği ne?

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar'ın evleneceğine ilişkin haberler sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Geçtiğimiz Nisan ayında 8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz'ün müstakbel eşi Nida Büyükbayraktar hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Nida Büyükbayraktar hayatı hakkında detaylar...

06.08.2022 - 20:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Petek Dinçöz evleniyor. Geçtiğimiz aylarda iş insanı Serkan Kodaloğlu ile olan 8 yıllık evliliğini sonlandıran Petek Dinçöz Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcının müstakbel eşinin hayatı merak konusu oldu. Peki, Nida Büyükbayraktar kaç yaşında, nereli? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...

  • NİDA BÜYÜKBAYRAKTAR KİMDİR?

    Nida Büyükbayraktar eğlence sektöründe işletmeci kimliği ile bulunan bir isimdir. 2011 yılında Metro Turizm'in Ege Bölge Müdürü olarak çalışıyordu. 

  • PETEK DİNÇÖZ KİMDİR? 

    Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlk ve ortaöğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır, ardından okulu bıraktı ve mankenlik hayatına atıldı.

    1999 yılından beri birlikte olduğu Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar'dan 12 Ocak 2008 yılında katıldığı Beyaz Show programında milyonların gözü önünde evlilik teklifi aldı ve dünyaevine girdi. Çiftin nikahını o dönemin RTÜK başkanı kıydı. Ardından çift Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı.

  • 2010 yılında Tanrıyar'dan geçimsizlik nedeni ile olaylı bir şekilde boşandı. Dinçöz, Can Tanrıyar'dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek 17 Nisan 2014 yılında Beyaz Tv / Söylemezsem Olmaz programına katılarak "beni bu adamdan kurtarın! beni kemerle dövüyor'' diyerek yardım istemiştir.

    8 Temmuz 2014'te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu'ndan 2015 yılında İrfan Aslan adında bir oğlu olmuştur. 10 Ağustos 2020'de bir kız bebek beklediğini duyurdu. İkinci kez anneliği bekleyen sanatçı bebeğini ''boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve tiroid hastalığı" sebebiyle kaybetti. Serkan Kodaloğlu ile 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu'nun velayeti anne Petek Dinçöz'e verildi. 

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