Nicolo Zaniolo için dikkat çeken transfer iddiası
Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Calciomercato'da yer alan habere göre İtalya Serie A ekibi Fiorentina, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor
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Sezon başında Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'dan İngiltere Premier League ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Calciomercato'da yer alan habere göre İtalya Serie A ekibi Fiorentina, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
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Fiorentinalı yetkililerin Zaniolo'yu yakından takip ettiği belirtilen haberde, yıldız futbolcunun ise bu transfere sıcak bakmadığı aktarıldı.
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Zaniolo'nun transfere istekli olması durumunda bu transferin yaz aylarında gerçekleşmesinin en muhtemel senaryo olduğu ifade edilen haberde, Aston Villa'nın oyuncuyu istememesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği de belirtildi.
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Aston Villa'nın forması ile toplamda 22 maça çıkan İtalyan futbolcu, 2 gollük katkı sağladı.