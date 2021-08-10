"GÜVENİLİRLİĞİNİ SORGULAMAK BENİ MAHVEDERDİ"

Eşi ile aralarında tam bir güven bağı olduğunu ifade eden Kidman, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Bir gün olsun onun güvenilirliğini sorgulamak, beni mahvederdi. Hayatım biterdi. Bu duygu, bizim kültürümüzün büyük parçasını oluşturuyor. Ben de çok şanslıyım. Eşim çok güçlü. Ilıman ve nazik bir adam.