Son olarak rol aldığı 'Renfield' adlı filmde oynayan Nicolas Cage, "çalışmanın kendisi için bir kurtarıcı" olduğunu ifade etti. Cage, maddi problemlerine "aşırı emlak yatırımlarının" neden olduğunu itiraf etti.

Nicolas Cage'e programda İngiltere ve Almanya'da satın aldığı şatoları, New Orleans'taki malikanesi ve özel adası soruldu. Cage, borç batağına saplanmasının nedenini işte bu abartılı emlak yatırımlarına bağladı.