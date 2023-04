Nicolas Cage, 1981'de 'The Best of Times' adlı diziyle, ciddi anlamda oyunculuk kariyerine başladı. Bir yıl sonra da 'Fast Times at Ridgemont High' adlı yapım için kamera karşısına geçti. İlk başrolünü 1983'te 'Valley Girl' ile yaptı. Bunun ardından 'The Cotton Club', 'Birdy', 'Raising Arizona', "Corelli'nin Mandolini", 'Melekler Şehri' gibi yapımlar geldi.