AMCASI ÜNLÜ YÖNETMEN, ESİN KAYNAĞI İSE JAMES DEAN
Gerçek adıyla Nicolas Kim Coppola, 1964'te dünyaya geldi. Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola, onun, kendi izinden ilerleyen kızı Sofia Coppola, ailesinin sinemayla ilgilenen üyelerinden bazıları. Babası August Coppola bir edebiyat profesörü, annesi Joy Vogelsang ile dansçı ve koreograftı. Cage'in babası İtalyan, annesi ise Alman ve Polonya kökenli.
Nicolas Cage'e oyuncu olma arzusu veren James Dean. Oyuncu, henüz 24 yaşındayken kendi kullandığı otomobille geçirdiği kaza sonucunda hayata veda etmişti.