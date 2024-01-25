Nicolas Anelka 18 yıl sonra Türkiye'ye döndü!
Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturmuş olan Fransız futbol insanı Nicolas Anelka, Türkiye'ye döndü! Anelka, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşma sağladı. Futbolculuk döneminde Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi önemli takımlarda forma giyen 44 yaşındaki Anelka, 2005'te Fenerbahçe'ye imza atmıştı
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Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, eski Fransız milli futbolcu Nicolas Anelka'yı üst yönetici (CEO) görevine getirdi.
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2016 yılında futbolu bırakan Nicolas Anelka 18 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri döndü.
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Büyük bir akademi projesini hayata geçirmeye hazırlanan Ümraniyespor, anlaşma sağladığı Anelka'yı resmen duyurdu.
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin profesör. Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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TESİS İNŞAATI YAPILIYOR
350 dönümlük bir araziye tesis inşaatı yapan Ümraniyespor'da Anelka'nın hem akademiye hem de A Takıma destek olacağı belirtildi.
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Ümraniyespor, akademinin başına daha önce Galatasaray ve TFF'de çeşitli görevlerde bulunan Fatih İbradı'yı getirmişti.
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Futbolculuk döneminde Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi önemli takımlarda forma giyen 44 yaşındaki Anelka, 2005'te Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
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Çin'de Şanghay Shenhua ve Hindistan'da Mumbai City'de oyuncu-antrenör olarak görev alan Anelka, futbolu bıraktıktan sonra Hollanda'nın Roda ekibinde danışmanlık, Fransa temsilcisi Lille'in genç takımında ise antrenörlük yapmıştı.
Anelka, 2021'de ise kısa süreliğine Fransa 4. Lig takımlarından Hyeres'in sportif direktörlüğünü üstlenmişti.
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BONSERVİS REKORU KIRMIŞTI
Anelka, 12 takımdan oluşan kariyeri boyunca en fazla bonservis bedeli ödenen isimler arasında yer almıştı.
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Hindistan Süper Ligi ekiplerinden Mumbai City'ye giden ve daha sonra bu kulüpte futbolcu teknik direktör olan Anelka, 2016'da futbolu bıraktı.
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2017'de Hollanda ekiplerinden Roda'ya danışman olan Anelka, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 57 maçta 16 gol kaydetti.