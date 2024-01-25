Nicolas Anelka 18 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor!
Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturmuş olan Fransız futbol insanı Nicolas Anelka, Türkiye'ye dönüyor! Anelka, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşma sağladı
- 1
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Nicolas Anelka'yı Türkiye'ye getiriyor.
- 2
2016 yılında futbolu bırakan Nicolas Anelka 18 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.
- 3
44 yaşındaki Nicolas Anelka, Ümraniyespor'un yeni CEO'su oluyor.
-
- 4
Büyük bir akademi projesini hayata geçirmeye hazırlanan Ümraniyespor, anlaşma sağladığı Anelka'yı kısa süre içerisinde resmen duyuracak.
- 5
TESİS İNŞAATI YAPILIYOR
350 dönümlük bir araziye tesis inşaatı yapan Ümraniyespor'da Anelka'nın hem akademiye hem de A Takıma destek olacağı belirtildi.
- 6
Ümraniyespor, akademinin başına daha önce Galatasaray ve TFF'de çeşitli görevlerde bulunan Fatih İbradı'yı getirmişti.
-
- 7
BONSERVİS REKORU KIRMIŞTI
Anelka, 12 takımdan oluşan kariyeri boyunca en fazla bonservis bedeli ödenen isimler arasında yer almıştı.
- 8
Fenerbahçe forması da giyen Anelka, Paris Saint-Germain'de başladığı kariyerinde Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea gibi üst düzey kulüplerde top koşturdu.
- 9
Hindistan Süper Ligi ekiplerinden Mumbai City'ye giden ve daha sonra bu kulüpte futbolcu teknik direktör olan Anelka, 2016'da futbolu bıraktı.
-
- 10
2017'de Hollanda ekiplerinden Roda'ya danışman olan Anelka, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 57 maçta 16 gol kaydetti.
- 11