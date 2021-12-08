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Nick Cannon: Beş aylık oğlumu kaybettim!

Oyuncu ve sunucu Nick Cannon, beş ay önce dünyaya gelen oğlunun, hızlı gelişen beyin tümörü yüzünden hayata veda ettiğini açıkladı

08.12.2021 - 10:57 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Mariah Carey'nin eski eşi olan oyuncu ve sunucu Nick Cannon (41), model Alyssa Scott'tan dünyaya gelen oğlu Zen'in son anlarını onunla birlikte geçirdiğini hatta onu ölmeden önce kucağına alıp, son bir kez sahile götürdüğünü anlattı.

    Cannon, hayatının bu en acı deneyimini "The Nick Cannon Show" adlı programında seyircisiyle paylaştı. O anlarda da gözyaşlarını tutamadı.

  • O anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Nick Cannon, oğlu Zen'in sağlığının henüz iki aylıkken ters gitmeye başladığını anlattı. Bu süreçte bebeğinin kafasının normalden daha büyük görünmeye başladığını dile getiren Cannon, daha sonra öksürmeye başladığını ve nefes almayla ilgili sorunlar yaşadığını belirtti.

  • TÜMÖR AKILLARINA GELMEDİ

    Akıllarına beyin tümörü gibi bir durum gelmediğini söyleyen Nick Cannon, "Onu, nefes alma sorunu için doktora götürmeye karar verdim. Bunun sıradan bir durum olduğunu düşündük." diye konuştu.

    Ancakk sunucu, muayenede Zen'in beyninde sıvı biriktiği ve bunu gidermek için bir aparat takılması gerektiğini öğrendi. Nick Cannon, oğlunun durumunun Şükran Günü döneminde ise giderek kötüleştiğini belirtti.

  • Ünlü isim, Zen ile geçirdiği son saatleri de anlattı. Cannon, geçen hafta sonu New York'tan, bebeğinin annesiyle birlikte yaşadığı California'ya gittiğini ifade etti.

    Pazar sabahı kendisi ve sevgilisi Alyssa Scott ile birlikte uyandıklarını dile getiren Nick Cannon, bebeği de alıp, sahilde yürüyüş yaptıklarını açıkladı. Sunucu, geziden birkaç saat sonra oğlunun son nefesini verdiğini söyledi.

  • "GÖRDÜĞÜM EN GÜÇLÜ KADIN"

    Cannon, Zen'in annesi olan sevgilisi Alyssa Scott'ın bu korkunç trajedi sırasında da çok güçlü durduğunu da sözlerine eklemeyi ihmal etmedi. Nick Cannon, konuyla ilgili, "Zen'in annesi Alyssa, gördüğüm en güçlü kadın. Hiç tartışmadı, hiç sinirlemedi. En iyi anneydi ve en iyi anne olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

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