Mariah Carey'nin eski eşi olan oyuncu ve sunucu Nick Cannon (41), model Alyssa Scott'tan dünyaya gelen oğlu Zen'in son anlarını onunla birlikte geçirdiğini hatta onu ölmeden önce kucağına alıp, son bir kez sahile götürdüğünü anlattı.

Cannon, hayatının bu en acı deneyimini "The Nick Cannon Show" adlı programında seyircisiyle paylaştı. O anlarda da gözyaşlarını tutamadı.